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Spor

Manchester City Scott Carson’ın sözleşmesini yeniledi

İngiltere Premier Lig’de şampiyon olan Manchester City, deneyimli kalecisi Scott Carson’ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

14:12 . 26/05/2023 Cuma
IHA
Scott Carson

Scott Carson

Premier Lig şampiyonu Manchester City, yeni sezon hazırlıklarına iç transferle başladı. Maviler, İngiliz kalecisi Scott Carson’ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.


Manchester City’nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 37 yaşındaki eldivenin, 2024 yılının yaz ayına kadar takımda kalacağı ifade edildi.


2005 yılında İstanbul’da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde Liverpool kadrosunda yer alan Scott Carson, bu yıl yeniden İstanbul’da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Final müsabakasında bir diğer İngiliz ekibi Manchester City’nin kadrosunda bulunacak.


#Manchester City
#Scott Carson
#İngiltere Premier Lig
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