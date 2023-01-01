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Spor

ÖZET | Manchester City-Wolverhampton: 3-0 (Haaland durdurulamıyor)

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Norveçli santrforu Erling Haaland'ın 3 golüyle Wolverhampton'ı 3-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte Erling Haaland, bu sezon 4. defa hat-trick yaptı. Manchester City-Wolverhampton maçının özetini ve Haaland'ın gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

9:26 . 23/01/2023 Pazartesi
AA
Haaland'ın gol sevinci

Haaland'ın gol sevinci

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında zirve mücadelesi veren Manchester City, Etihad Stadı'nda Wolverhampton'ı konuk etti. Manchester City, Norveçli santrforu Erling Haaland'ın 3 golüyle Wolverhampton'ı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 40, 50 ve 54. dakikalarda Haaland'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.


Haaland durdurulamıyor

Sezon başında transfer olduğu City'deki üstün performansını sürdüren Haaland, ligdeki toplam gol sayısını 25'e çıkardı ve gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. Norveçli golcü, Premier Lig'de geçen sezonun 23'er golle gol kralları Muhammed Salah ile Heung-min Son'u şimdiden geride bıraktı. Haaland, bu sezon lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında 3'er gol kaydeden ilk futbolcu olduktan sonra Wolverhampton karşısında ligdeki 4. hat-trick'ini yaptı.


Bu sonuçla Manchester City, 45 puanla lider Arsenal'in ardından ligde 2. sıradaki yerini korudu.


Haaland'ın attığı ilk gol


Manchester City-Wolverhampton maç özeti





#Erling Haaland
#FUTBOL
#Manchester City
2 saat önce
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ÖZET | Manchester City-Wolverhampton: 3-0 (Haaland durdurulamıyor)
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