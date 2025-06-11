Manchester City'den bir transfer daha! Hollandalı yıldızı kadrosuna kattı

Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Reijnders, dünyanın en büyük takımlarından birine geldiğini belirterek "Manchester City en iyi teknik direktöre, dünya standartlarında oyunculara ve olağanüstü tesislere sahip. Pep Guardiola yönetiminde çok sayıda şampiyonluk kazandı. Önümüzdeki yıllarda daha fazla başarıyla bunu sürdürmeye yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.