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Manchester City'den bir transfer daha! Hollandalı yıldızı kadrosuna kattı

Manchester City'den bir transfer daha! Hollandalı yıldızı kadrosuna kattı

12:0111/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
AA
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) SSC Napoli ve AC Milan takımları Napoli kentindeki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada AC Milan oyuncusu Tijjani Reijnders rakiplerine karşı mücadele etti.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) SSC Napoli ve AC Milan takımları Napoli kentindeki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada AC Milan oyuncusu Tijjani Reijnders rakiplerine karşı mücadele etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Milan'dan Tijjani Reijnders'ı kadrosuna kattı. Hollandalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) ekiplerinden Manchester City, Milan'dan Tijjani Reijnders'ı kadrosuna kattı.


İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.


Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Reijnders, dünyanın en büyük takımlarından birine geldiğini belirterek "Manchester City en iyi teknik direktöre, dünya standartlarında oyunculara ve olağanüstü tesislere sahip. Pep Guardiola yönetiminde çok sayıda şampiyonluk kazandı. Önümüzdeki yıllarda daha fazla başarıyla bunu sürdürmeye yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.


AZ Alkmaar'dan 2023'te Milan'a transfer olan orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinde çıktığı 104 resmi maçta 19 gol attı.



#İngiltere Premier Ligi
#Manchester City
#Tijjani Reijnders
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