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Manchester City'den golcü takviyesi: Omar Marmoush'u transfer etti

Manchester City'den golcü takviyesi: Omar Marmoush'u transfer etti

13:0523/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
AA
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25 yaşındaki Omar Marmoush'un güncel piyasa değeri 60 milyon Euro.
25 yaşındaki Omar Marmoush'un güncel piyasa değeri 60 milyon Euro.

İngiliz ekibi Manchester City, ara transfer çalışmaları kapsamında Eintracht Frankfurt'tan 25 yaşındaki Mısırlı forvet Omar Marmoush'u kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Alman kulübü Eintracht Frankfurt'tan 25 yaşındaki Mısırlı forvet Omar Marmoush'u transfer ettiğini duyurdu.


Kulüpten yapılan açıklamada, "25 yaşındaki Mısırlı forvet, 4,5 yıllık sözleşmeyle transfer oldu; bu da kulüpte 2029 yazına kadar kalacağı anlamına geliyor." denildi.


Bundesliga ekibindeki ilk sezonunda (2023-2024) tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada 17 gol atan Marmoush, bu sezonun ilk yarısında ise 26 maçta 20 gol kaydedip 14 asist yaptı. Mısırlı forvet, 35 kez de milli formayı giydi ve 6 kez fileleri havalandırdı.




#Manchester City
#Omar Marmoush
#Transfer

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