Manchester United açıkladı: Ronaldo satılık değil

Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı Erik ten Hag, 37 yaşındaki yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kadro planlaması içinde yer aldığını söyledi.

Hag, Portekizli futbolcunun şuanda kampta yer almamasının sebebini de kişisel sebepler olduğunu belirtti.

Tecrübeli çalıştırıcı son olarak, Ronaldo'yla çalışmak için sabırsızlıkla beklediğini vurgulayarak, "Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ronaldo satılık değil. Kadroda yer alacak ve onunla büyük başarılara imza atacağız." ifadelerine yer verdi.

Manchester United'ın sezon öncesi Tayland'daki kampına katılmayan ve Portekiz Milli Takımı ile antrenmanlarını sürdüren Ronaldo'nun, İngiltere temsilcisinden ayrılmak istediği öne sürülmüştü. Real Madrid ve Juventus deneyimlerinin ardından eski kulübü Manchester United'a dönen Ronaldo, geçen sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada 24 gole imza atmıştı.