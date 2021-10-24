Liverpool Manchester United'a kabus yaşattı: Taraftarlar maç sırasında tribünleri terk etti

İngiltere'de haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Liverpool, Manchester United'ı deplasmanda 5-0 yendi.
Liverpool'da Mohamed Salah attığı 3 golle mücadeleye damga vurdu. Manchester United'da Paul Pogba ikinci yarıda dahil olduğu mücadelenin 60. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Manchester Unitedlı taraftarlar alınan ağır mağlubiyetin ardından teknik direktörleri Ole Gunnar Solksjaer'i istifaya davet etti.
Bugün yaşandı... pic.twitter.com/Vj7k5GBCrI
Bugün yaşandı... pic.twitter.com/Vj7k5GBCrI— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 24, 2021
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