Spor Liverpool Manchester Uniteda kabus yaşattı Taraftarlar maç sırasında tribünleri terk etti
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Liverpool Manchester United'a kabus yaşattı: Taraftarlar maç sırasında tribünleri terk etti

Liverpool, Premier Lig'de haftanın maçında Manchester United'ı deplasmanda 5-0 mağlup etti. Alınan bu skorun ardından Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer için istifa sloganları atıldı. Manchester United-Liverpool maçının özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester United-Liverpool maç özeti ve golleri izle: Mohamed Salah golleri izle
Liverpoollu futbolcuların gol sevinci.

İngiltere'de haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Liverpool, Manchester United'ı deplasmanda 5-0 yendi.

Liverpool'da Mohamed Salah attığı 3 golle mücadeleye damga vurdu. Manchester United'da Paul Pogba ikinci yarıda dahil olduğu mücadelenin 60. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Manchester Unitedlı taraftarlar alınan ağır mağlubiyetin ardından teknik direktörleri Ole Gunnar Solksjaer'i istifaya davet etti.

Manchester United-Liverpool maç özeti ve gollerini izlemek için tıklayın
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