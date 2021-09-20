Manchester United Paul Pogba'ya servet teklif edecek

Manchester United, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu Paul Pogba ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki Fransız oyuncu için reddedilemeyecek bir teklif sunmanın planlarını yapan İngilizler, birçok devin kadrosuna katmak için planlar yaptığı Pogba'yı Old Trafford'da tutacağından emin durumda.

Daily Express'in haberine göre Manchester United, Paul Pogba'ya 24.3 milyon euroluk bir sözleşme teklif edecek. Takımdan ayrılmayı düşünmeyen yıldız oyuncuyla kısa süre içerisinde resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Şu anda yıllık 15 milyon euro civarında bir ücret kazanan Pogba, bu sezon 6 karşılaşmada 7 asist yaptı. 2012 yılında Manchester United'dan bedelsiz bir şekilde Juventus'a transfer olan 28 yaşındaki oyuncu, 2016 yılındaysa 105 milyon euro karşılığında İngiliz ekibe geri dönmüştü.