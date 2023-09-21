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Spor

Manchester United taraftarları Onana'ya tepkili

Bayern Münih karşısında kalesinde 4 gol gören Andre Onana'ya İngiliz taraftarlardan büyük tepki var. Manchester United taraftarları Altay Bayındır'ın kaleye geçmesini istiyor.

12:12 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Altay Bayındır - Andre Onana

Altay Bayındır - Andre Onana

Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Bayern Münih'e 4-3 mağlup oldu.


Kalesinde gördüğü dört gole de engel olamayan Kamerunlu kaleci Andre Onana'ya İngiliz taraftarlardan büyük tepki var.


Bayern Münih maçında yediği hatalı golle tepkilerin odağına yerleşen 27 yaşındaki kaleci maç sonu açıklamasında ''Manchester'daki başlangıcım pek iyi olmadı. İstediğim gibi başlayamadım ve bugün oynadığım en kötü maçtı. Bugün kazanamadıysak bu benim yüzümdendi. Takım, yaptığım hata yüzünden mağlup oldu'' ifadelerini kullandı.


İngiliz basınına göre;

"Manchester United taraftarı artık kalede Onana'nın yerine Altay Bayındır'ın oynaması gerektiği görüşünde birleşiyor. İngiliz ekibinin ligde oynayacağı Burnley maçında kalede Altay Bayındır'ın olmasına kesin gözüyle bakılıyor"


Andre Onana, bu sezon kalesine gelen 12 şuttan 9'unda gol yedi.






#Manchester United
#Andre Onana
#Altay Bayındır
34 dakika önce
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