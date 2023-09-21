Manchester United taraftarları Onana'ya tepkili

Altay Bayındır - Andre Onana
Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Bayern Münih'e 4-3 mağlup oldu.
Kalesinde gördüğü dört gole de engel olamayan Kamerunlu kaleci Andre Onana'ya İngiliz taraftarlardan büyük tepki var.
Bayern Münih maçında yediği hatalı golle tepkilerin odağına yerleşen 27 yaşındaki kaleci maç sonu açıklamasında ''Manchester'daki başlangıcım pek iyi olmadı. İstediğim gibi başlayamadım ve bugün oynadığım en kötü maçtı. Bugün kazanamadıysak bu benim yüzümdendi. Takım, yaptığım hata yüzünden mağlup oldu'' ifadelerini kullandı.
"Manchester United taraftarı artık kalede Onana'nın yerine Altay Bayındır'ın oynaması gerektiği görüşünde birleşiyor. İngiliz ekibinin ligde oynayacağı Burnley maçında kalede Altay Bayındır'ın olmasına kesin gözüyle bakılıyor"
Andre Onana, bu sezon kalesine gelen 12 şuttan 9'unda gol yedi.