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Spor

ÖZET | Bayern Münih-Manchester United: 4-3

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Galatasaray'ın rakipleri Bayern Münih ve Manchester United karşılaştı. Alman ekibi mücadeleyi 4-3 kazandı. Bayern Münih-Manchester United maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

00:05 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bayern Münih-Manchester United

Bayern Münih-Manchester United

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda günün ilk maçında Galatasaray ve Kopenhag berabere kaldı. Grubun diğer maçı olan Bayern Münih ve Manchester United, Allianz Arena'da karşılaştı.


Bavyera ekibi, Kırmızı Şeytanlar'ı 4-3 yendi.


Bayern Münih'in gollerini 28'de Leroy Sane, 32'de Gnabry, 53'te penaltıdan Harry Kane ve 90+2'de Matys Tel attı. Manchester United'ın gollerini ise 49'da Hojlund, 88 ve 90+5'te Casemiro kaydetti.


Bayern Münih 3 puanı hanesine yazdırırken ilk sıranın sahibi oldu. Kopenhag 2, Galatasaray ise 3. sırada yer alırken puanla tanışamayan Manchester United son sırada yer aldı.


Bayern Münih 3 Ekim'de Kopenhag'a konuk olurken, Galatasaray deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.





#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Bayern Münih
#Manchester United
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