Spor Cristiano Ronaldo tarihe geçti Dünyanın en golcü oyuncusu oldu (ÖZET)
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Cristiano Ronaldo tarihe geçti: Dünyanın en golcü oyuncusu oldu (ÖZET)

Manchester United’ın Tottenham’ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapmayı başaran ve kariyerinin 807’nci golünü kaydeden Cristiano Ronaldo, profesyonel futbol tarihinin en çok gol atan ismi oldu. Manchester United-Tottenham maç özetini ve Ronaldo'nun gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi DHA
Manchester United-Tottenham maç özeti ve Ronaldonun gollerini izle
Ronaldo'nun gol sevinci

İngiltere Premier Lig'in 29’uncu hafta karşılaşmasında Manchester United, sahasında Tottenham Hotspur'u konuk etti. Old Trafford’ta oynanan karşılaşmada 12’nci dakikada Cristiano Ronaldo, takımını 1-0 öne geçirdi. 35’inci dakikada Harry Kane penaltıdan attığı gol ile skoru 1-1’e getirdi.

Ronaldo yeniden sahnede

Bu golden 3 dakika sonra tekrar sahneye çıkan Ronaldo, skoru 2-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. 72’nci dakikada Harry Maguire'nin kendi kalesine attığı golle Tottenham, skoru 2-2'ye getirdi. 81'inci dakikada Cristiano Ronaldo, Alex Telles'in asistini şık bir kafa vuruşuyla gole çevirdi hat-trick yaparak skoru 3-2’ye getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Manchester United sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı. Bu sonucun ardından Manchester United puanını 50’ye yükseltirken Tottenham 45 puanda kaldı.

Ronaldo tarihin en çok gol atan futbolcusu oldu

Tottenham karşısında 3 gol kaydederek hat-trick yapan ve 807 kariyer golüne ulaşan Cristiano Ronaldo, FIFA’nın resmi istatistik tutmamasına rağmen 1931-1955 tarihleri arasında 805 gol attığı tahmin edilen Avusturya-Çekya asıllı Josef Bican’ı geride bırakarak profesyonel futbol tarihinde en çok gol atan futbolcu olmayı başardı. Brezilyalı oyuncular Pele ve Romario, kariyerleri boyunca 1000’den fazla gol atmasına rağmen bu gollerin içerisinde amatör, resmi olmayan ve hazırlık maçlarında atılan goller de yer alıyor.

  • Bir rekor da Manchester United'dan
  • Manchester United’ın Tottenham karşısında 3-2 galip geldiği karşılaşma ev sahibi ekip için de ayrı bir önem ifade etti. Bu galibiyet ile Premier Lig tarihinde iç sahada 400’üncü galibiyetine ulaşan Manchester United, bu istatistiğe ilk ulaşan takım olmayı başardı. Premier Lig’de iç sahada 572 maça çıkan Manchester ekibi, 400 galibiyet, 108 beraberlik ve 64 mağlubiyet aldı.

Manchester United-Tottenham maç özeti ve Ronaldo'nun gollerini izle

#PremierLeague'in 29. haftasında oynanan maçta Manchester United, Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Maça damga vuran Cristiano Ronaldo üç gol atarken, Tottenham'ın golleri Harry Kane ve Maguire'den (KK) geldi! @iddaa #SSporttaPL #MUNTOT pic.twitter.com/JP886qCudE


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