Mancini'den Fenerbahçe ve Beşiktaş itirafı

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, "Türkiye'de Galatasaray dışında bir kulüpten teklif alsanız gider misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

TV100'e konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Benim işim teknik direktörlük. Dünyanın her yerinde çalışırım ve Türkiye'yi çok seviyorum. Galatasaray'da harika vakit geçirdim ve orada beni oldukça seviyorlar ancak Fenerbahçe'den veya Beşiktaş'tan bir teklif gelirse bunu düşünürüm çünkü İstanbul'u çok seviyorum. Gelecekte neler olacağını bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"İtalya'da en popüler Türk takımı hangisi?" sorusuna da cevap veren Mancini, "İtalya'da herkes Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da Beşiktaş'ı da yakından tanır" dedi.

SPOR Fatih Terim ayrılığıyla ilgili konuştu: Beklemiyordum



