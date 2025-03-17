Manisa Basket Divissa Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja'yı ağırlayacak

Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma 20.00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nin normal sezonda H Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan Manisa ekibi, play-in oynama hakkı kazandı. İki maç üzerinden oynanan bu turda Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibini eleyen Manisa Basket Divissa, adını son 16'ya yazdırdı.

Son 16 turu J Grubu'nda Unicaja 3 galibiyet ve bir mağlubiyetle lider durumda bulunurken, Manisa Basket Divissa ise bir galibiyet ve 3 yenilgiyle son sırada yer alıyor.