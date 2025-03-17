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Manisa Basket Divissa Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja'yı ağırlayacak

Manisa Basket Divissa Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja'yı ağırlayacak

14:2917/03/2025, Pazartesi
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Manisa Basket Divissa, bir galibiyet ve 3 yenilgiyle son sırada yer alıyor.
Manisa Basket Divissa, bir galibiyet ve 3 yenilgiyle son sırada yer alıyor.

Manisa Basket Divissa, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci maçında yarın İspanyol temsilcisi Unicaja ile karşılaşacak.

Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma 20.00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nin normal sezonda H Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan Manisa ekibi, play-in oynama hakkı kazandı. İki maç üzerinden oynanan bu turda Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibini eleyen Manisa Basket Divissa, adını son 16'ya yazdırdı.


Son 16 turu J Grubu'nda Unicaja 3 galibiyet ve bir mağlubiyetle lider durumda bulunurken, Manisa Basket Divissa ise bir galibiyet ve 3 yenilgiyle son sırada yer alıyor.


Grupta iki takım arasında İspanya'da oynanan ilk maçı Unicaja, 91-73 kazanmıştı.

#Basketbol Şampiyonlar Ligi
#Manisa Basket Divissa
#Unicaja

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