Spor

Manisaspor gençlere sırt çevirdi

Manisa’nın Süper Lig’de oynayan iki takımından biri olan ve bu sezon Süper Amatör Kümede mücadele edecek olan Manisaspor, transfer yasağını kaldırmasının ardından 4 yıldır ücret almadan takım için canla başla mücadele eden gençler yerine 1. Lig ve Süper Ligde oynadığı dönemdeki eski futbolcularını kadrosuna kattı. Manisaspor’un geleceği için büyük önem arz eden altyapı oyuncuları ise futbol oynayabilmek için başka kulüplerin yolunu tuttu.

17:31 - 9/09/2024 Pazartesi
IHA
Manisaspor'un genç futbolcuları
Manisaspor'un genç futbolcuları

Yaşadığı mali kriz sonrası getirilen transfer yasağı nedeniyle 4 yıldır kendi altyapısından yetişen gençlerle mücadele eden Manisaspor, bu sezon oynayacağı Manisa Süper Amatör Lig öncesi kadrosunu gelecek vadeden gençler yerine eski futbolculardan kurdu. Transfer yasağının kaldırılmasının ardından 4 yıldır ücret almadan Manisaspor’un yaşaması için canla başla mücadele eden ve kadroya çağrılmayan gençler ise kentteki diğer amatör takımlar tarafından transfer edildi.


Kendilerine yapılan vefasızlıkla hayallerinin yıkıldığını ifade eden genç oyuncular, gittikleri takımların başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını söylerken, Manisaspor’dan yapılan açıklamada ise Gölmarmara’da bir rezerv takımı kurulacağı ve kadroya girmeyen futbolcuların orada değerlendirileceği belirtildi.


Manisaspor’un gençleri ise Gölmarmara’ya gitmek yerine kentteki diğer amatör takımlarla anlaşma yaptı.




#Manisaspor
#Süper Amatör Lig
#Süper Lig
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