Manisaspor gençlere sırt çevirdi

Yaşadığı mali kriz sonrası getirilen transfer yasağı nedeniyle 4 yıldır kendi altyapısından yetişen gençlerle mücadele eden Manisaspor, bu sezon oynayacağı Manisa Süper Amatör Lig öncesi kadrosunu gelecek vadeden gençler yerine eski futbolculardan kurdu. Transfer yasağının kaldırılmasının ardından 4 yıldır ücret almadan Manisaspor’un yaşaması için canla başla mücadele eden ve kadroya çağrılmayan gençler ise kentteki diğer amatör takımlar tarafından transfer edildi.





Kendilerine yapılan vefasızlıkla hayallerinin yıkıldığını ifade eden genç oyuncular, gittikleri takımların başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını söylerken, Manisaspor’dan yapılan açıklamada ise Gölmarmara’da bir rezerv takımı kurulacağı ve kadroya girmeyen futbolcuların orada değerlendirileceği belirtildi.





Manisaspor’un gençleri ise Gölmarmara’ya gitmek yerine kentteki diğer amatör takımlarla anlaşma yaptı.











