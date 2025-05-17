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Manisaspor şampiyonluk kupasına kavuştu

Manisaspor şampiyonluk kupasına kavuştu

11:3517/05/2025, Cumartesi
DHA
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Futbolcular kupayla poz verdi.
Futbolcular kupayla poz verdi.

Manisa Süper Amatör Lig'de sezonu namağlup tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Manisaspor, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Manisa Süper Amatör Lig'de sezonu namağlup tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Manisaspor, şampiyonluk kupasına kavuştu.


Siyah-beyazlı ekip için Tarık Almış Tesisleri’nde düzenlenen törende büyük coşku yaşandı. Törende Manisaspor’un şampiyonluk kupası, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erol Timur tarafından takım kaptanına takdim edildi.


Törene Manisaspor Kulüp Başkanı Gencay Esendağ, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Erkan Aslan, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli katıldı. Kupa töreninin ardından siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk kupasıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.


Manisaspor, ligi namağlup tamamlamanın ve yeniden Bölgesel Amatör Lig’e yükselmenin gururunu yaşarken, kutlamalar şehir merkezinde de devam edecek.



#Manisaspor
#Bölgesel Amatör Lig
#Tarık Almış Tesisleri
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