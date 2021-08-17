Galatasaraylı futbolcu Marcao kaç maç ceza alacak? Tarihi ceza geliyor

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda, GZT Giresunspor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip Diagne ve Cicaldau'nun attığı gollerle 2-0 kazandı. Fakat karşılaşmaya, Brezilyalı futbolcu Marcao'nun saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yönelik şiddeti damga vurdu.

Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında ne yaşandı?

Karşılaşmanın 60. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Marcao, saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı. 22 yaşındaki genç futbolcunun bir pozisyon esnasında Marcao'ya 'Sus' işareti yapması sonrasında, Brezilyalı oyuncu koşarak Aktürkoğlu'nun yanına geldi. Genç futbolcuya önce kafa ardından da yumruk atan Marcao, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kartla oyundan atıldı.

Marcao, Galatasaray'da kadro dışı kalacak mı?

Marcao'nun, Kerem Aktürkoğlu'na saldırması sonrasında sosyal medyada Brezilyalı futbolcuya yoğun bir tepki gösterildi. Birçok taraftar Marcao'nun Galatasaray'da kadro dışı bırakılması gerektiğini savundu. Henüz Galatasaray'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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Marcao kaç maç ceza alacak?

GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, TFF Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Talimatnamede yazan kurala göre Brezilyalı oyuncunun sert bir ceza alacağı tahmin ediliyor. Marcao'nun "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre de Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir. 44. Madde şu şekilde: "Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir."

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