Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao ile ilgili flaş karar

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı futbolcu Marcao'yu bugün sabah gerçekleştirilen idmana almadı.
GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'nun A Takım idmanına çıkmasını istemeyen Terim'in sabah idmanı özelinde böyle bir karar aldığı belirtildi.
Randers ile UEFA Avrupa Ligi play-off maçına çıkacak olan Galatasaray'da Marcao'nun geleceğinin kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.
Fatih Terim Marcao için ne söylemişti?
- "Astım kestim ve attım demek çok kolay. Mesele yönetebilmek. Başkanımız, yönetimimiz, biz teknik heyet; gereken neyse yapacağız. Bundan herkes emin. Yapılması gereken neyse yapacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Bu aynı zamanda her oyuncuyu da ilgilendiren bir konu. Oturacağız, konuşacağız, bir nefes alacağız, bir rahatlamayı bekleyeceğiz sabaha kadar. Nasıl bir karar vereceğimizi yakında göreceksiniz."
Marcao ve Kerem Aktürkoğlu neden kavga etti?
- Kerem Aktürkoğlu'nun 'sus' işareti yapmasına sinirlenen Marcao, savunma bölgesini terk edip takım arkadaşının üzerine yürüdü. Brezilyalı futbolcu, bununla yetinmeyip Aktürkoğlu'na yumruk salladı ve hakem Erkan Özdamar tarafından oyundan atıldı.
Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrası kadro dışı bırakılmalı mı?
Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrası kadro dışı bırakılmalı mı?— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 16, 2021