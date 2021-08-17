Spor Kerem Aktürkoğluna yumruk atan Marcao ile ilgili flaş karar
FUTBOL FUTBOL

Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao ile ilgili flaş karar

GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao, kırmızı kartla oyun dışında kalmış ve kamuoyunun tepkisini çekmişti. Teknik direktör Fatih Terim, Marcao ile ilgili kararı henüz açıklamamışken bugün flaş bir gelişme yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marcao kadro dışı kaldı mı: Fatih Terim Marcaoyu kadro dışı bıraktı mı?
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı futbolcu Marcao'yu bugün sabah gerçekleştirilen idmana almadı.

GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'nun A Takım idmanına çıkmasını istemeyen Terim'in sabah idmanı özelinde böyle bir karar aldığı belirtildi.

Randers ile UEFA Avrupa Ligi play-off maçına çıkacak olan Galatasaray'da Marcao'nun geleceğinin kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.

Fatih Terim Marcao için ne söylemişti?

  • "Astım kestim ve attım demek çok kolay. Mesele yönetebilmek. Başkanımız, yönetimimiz, biz teknik heyet; gereken neyse yapacağız. Bundan herkes emin. Yapılması gereken neyse yapacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Bu aynı zamanda her oyuncuyu da ilgilendiren bir konu. Oturacağız, konuşacağız, bir nefes alacağız, bir rahatlamayı bekleyeceğiz sabaha kadar. Nasıl bir karar vereceğimizi yakında göreceksiniz."

Marcao ve Kerem Aktürkoğlu neden kavga etti?

  • Kerem Aktürkoğlu'nun 'sus' işareti yapmasına sinirlenen Marcao, savunma bölgesini terk edip takım arkadaşının üzerine yürüdü. Brezilyalı futbolcu, bununla yetinmeyip Aktürkoğlu'na yumruk salladı ve hakem Erkan Özdamar tarafından oyundan atıldı.

Dünya basını Marcao'yu konuşuyor
SPOR
Dünya basını Marcao'yu konuşuyor

Galatasaraylı futbolcu Marcao kaç maç ceza alacak? Tarihi ceza geliyor
SPOR
Galatasaraylı futbolcu Marcao kaç maç ceza alacak? Tarihi ceza geliyor

Marcao ve Kerem Aktürkoğlu neden kavga etti?
SPOR
Marcao ve Kerem Aktürkoğlu neden kavga etti?
Abone Ol Google News
Çin, Rusya ve Pakistan devrede

Çin, Rusya ve Pakistan devrede
Göğsümüz kabardı

Göğsümüz kabardı

​536 yerli ve 700 yabancı firma Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te buluştu.
Bizimle kalın

Bizimle kalın

​Afganistan'da Türkiye farkı.
Dünyada ilk üçteyiz

Dünyada ilk üçteyiz

​Türkiye savunmada devrim yaptı.
Ürünleri <br>görücüye çıkıyor

Ürünleri
görücüye çıkıyor

​KOBİ'lerden gövde gösterisi.
Almanya içkileri tahliye etti

Almanya içkileri tahliye etti

​Avrupa Afganistan'da rezalete imza atıyor.

13 kuyuda petrol keşfi

13 kuyuda petrol keşfi

​TPAO 30 milyon varillik yeni rezerv duyurdu.
Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor
Düşman istemiyoruz

Düşman istemiyoruz

​Taliban'dan ilk basın toplantısı.

Kayıpların sayısı artıyor

Kayıpların sayısı artıyor

Sel, Kastamonu'da 62 Sinop'ta 15 Bartın'da da 1 can aldı.
83 milyar dolarlık <br>ölü yatırım: Afgan ordusu

83 milyar dolarlık
ölü yatırım: Afgan ordusu

​ABD 'en az 3 ay' demişti 3 saat direnemediler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.