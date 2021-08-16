Marcao ve Kerem Aktürkoğlu saha içerisinde kavga etti: "Kadro dışı bırakılmalı"

Galatasaraylı futbolcular Marcao ve Kerem Aktürkoğlu GZT Giresunspor maçında kavga etti. İki oyuncunun kavgası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Marcao ve Kerem Aktürkoğlu neden kavga etti?
Kerem Aktürkoğlu'nun sus işareti yapmasına sinirlenen Marcao, savunma bölgesini terk edip takım arkadaşının üzerine yürüdü. Brezilyalı futbolcu, bununla yetinmeyip Aktürkoğlu'na yumruk salladı ve hakem Erkan Özdamar tarafından oyundan atıldı.
Galatasaray'da bu tartışmanın ardından Kerem Aktürkoğlu da oyundan alındı ve Ryan Babel sahaya dahil oldu.
MARCAO VE KEREM AKTÜRKOĞLU ARASINDAKİ KAVGAYI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Marcao kadro dışı kalacak mı?
4X4Futbol yorumcusu Mehmet Ayan, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda Marcao'nun bu akşam kadro dışı kalması gerektiğini savundu.
Bağırma çağırma kızma tamam!
Her takımda olur!
Vurma nedir!!!
Bu akşam kadrodışı kalmalı 😡😡
Bağırma çağırma kızma tamam!
Marcao ve Halil Dervişoğlu arasında da gerginlik yaşanmıştı
- Öte yandan Marcao, geçtiğimiz sezon Ümit Milli Takımı ile oynanan hazırlık maçında Halil Dervişoğlu ile tartışmıştı. Brezilyalı futbolcunun Halil'e tokat attığı iddia edilmiş sonrasında bu Galatasaray Kulübü tarafından yalanlanmıştı.
Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrası kadro dışı bırakılmalı mı?
Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrası kadro dışı bırakılmalı mı?— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 16, 2021
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Marcao konusunda taviz verilmemesi gerektiği yönünde açıklama yayınladı: "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" pic.twitter.com/2DDLHNhwuG
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Marcao konusunda taviz verilmemesi gerektiği yönünde açıklama yayınladı: "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" pic.twitter.com/2DDLHNhwuG— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 16, 2021