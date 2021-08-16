Spor Marcao ve Kerem Aktürkoğlu saha içerisinde kavga etti "Kadro dışı bırakılmalı"
FUTBOL FUTBOL

Marcao ve Kerem Aktürkoğlu saha içerisinde kavga etti: "Kadro dışı bırakılmalı"

GZT Giresunspor-Galatasaray maçının ikinci yarısında futbol sahalarında ender görülebilecek bir futbol olayı yaşandı. Galatasaraylı futbolcular Marcao ve Kerem saha içerisinde ciddi bir gerginlik yaşandı. Marcao, takım arkadaşına yumruk salladığı için hakem Erkan Özdamar tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marcao-Kerem Aktürkoğlu kavga izle: Galatasaraylı futbolcular neden kavga etti?
Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk salladı ve kırmızı kart gördü.

Galatasaraylı futbolcular Marcao ve Kerem Aktürkoğlu GZT Giresunspor maçında kavga etti. İki oyuncunun kavgası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Marcao ve Kerem Aktürkoğlu neden kavga etti?

Kerem Aktürkoğlu'nun sus işareti yapmasına sinirlenen Marcao, savunma bölgesini terk edip takım arkadaşının üzerine yürüdü. Brezilyalı futbolcu, bununla yetinmeyip Aktürkoğlu'na yumruk salladı ve hakem Erkan Özdamar tarafından oyundan atıldı.

Galatasaray'da bu tartışmanın ardından Kerem Aktürkoğlu da oyundan alındı ve Ryan Babel sahaya dahil oldu.

MARCAO VE KEREM AKTÜRKOĞLU ARASINDAKİ KAVGAYI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Marcao kadro dışı kalacak mı?

4X4Futbol yorumcusu Mehmet Ayan, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda Marcao'nun bu akşam kadro dışı kalması gerektiğini savundu.

Marcao ve Halil Dervişoğlu arasında da gerginlik yaşanmıştı

  • Öte yandan Marcao, geçtiğimiz sezon Ümit Milli Takımı ile oynanan hazırlık maçında Halil Dervişoğlu ile tartışmıştı. Brezilyalı futbolcunun Halil'e tokat attığı iddia edilmiş sonrasında bu Galatasaray Kulübü tarafından yalanlanmıştı.

Abone Ol Google News
Çöküşün fotoğrafı

Çöküşün fotoğrafı

​Kabil'in düşüşünü Beyaz Saray'da boş gözlerle izledi.
Talibandan ilk mesaj

Taliban'dan ilk mesaj

'​Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz.'
Yüzüstü bıraktı

Yüzüstü bıraktı

​ABD, Afganistan'da kendisine hizmet edenleri kaderine terk etti.
'Vatanımıza <br>geldik rahatız'

'Vatanımıza
geldik rahatız'

​Afganistan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor.
Sınır hattında 7/24 takip

Sınır hattında 7/24 takip

​Hem elektronik hem fiziki koruma.
DNA'dan kimlik tespiti

DNA'dan kimlik tespiti

​10 savcı görevlendirildi.

Terörle mücadele kadar önemli

Terörle mücadele kadar önemli

​Yalan terörüne karşı başkanlık kurulacak.

İstanbul'da <br>4,3 ton ele geçirildi

İstanbul'da
4,3 ton ele geçirildi

​Uyuşturucu tacirlerine çifte baskın.
Yeşile ve çevreye <br>saygılı bir ekonomi

Yeşile ve çevreye
saygılı bir ekonomi

'Ülkemizi kalkındırmayı çevreye duyarlı bir anlayışla yapmamız gerek.'
Beni kurtaran<br> 2 kişi sele kapıldı

Beni kurtaran
2 kişi sele kapıldı

​Bozkurt'u harap eden selde hayata tutunanların hikayesi yürekleri burkuyor.
Aşılamada sıra<br> 15 yaş üstünde

Aşılamada sıra
15 yaş üstünde

Hastalığı atlatanların aşı olma süresi 1 aya indirildi.
Sahte psikolog <br>hasta ediyor

Sahte psikolog
hasta ediyor

​Diplomasını sorgulayın üzülmeyin.
Pençe'de şehit acısı

Pençe'de şehit acısı

Üs bölgesini hedef alan teröristler, Mehmetçik'le çatıştı.
Olaylı maçta Galatasaray kazandı

Olaylı maçta Galatasaray kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-0 yendi.
Trabzonspor'dan farklı başlangıç

Trabzonspor'dan farklı başlangıç

​Bordo mavililer yeni sezondaki ilk lig maçını farklı kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.