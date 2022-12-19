Marcao sakatlıktan kurtulamıyor

Marcao'nun 12 milyon euro olan bonservis bedeli bonuslarla beraber 15 milyon euroya yükselebilir. Galatasaray bir sonraki satış karından %10 pay alacak.

Sezon başı Sevilla'nın yoğun pazarlıklar sonucu 12 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan transfer ettiği Marcao Teixeira'nın başı sakatlıklarla dertte.

Ameliyat olacak

Sevilla, kulüp sitesinden yaptığı açıklamada "Marcao bu Cuma günü Madrid'de Lass Lempainen ve Pedro Ripoll tarafından ameliyat edilecek. 2 Kasım'da İngiltere'de Manchester City'ye karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sağ bacağının femoral bisepsinde fibriller bir yırtılma yaşayan Brezilyalı stoperin yaşadığı nüksetme sonrası ameliyatı zorunlu hale geldi. Marcao'nun sahalardan en az 3 ay uzak kalması bekleniyor" denildi.

Başı dertte

Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da da uyluk sakatlığı yaşayan Marcao, bu sezon başında Sevilla'da yine uyluk sakatlığı yaşamış, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalmıştı.

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Endülüs ekibinin taraftarı, sakatlıklar nedeniyle oynayamayan Brezilyalı futbolcuyu "Yılın en kötü transferi" ilan etmişti.

Marcao Sevilla'da şu ana kadar 7 maçta süre alabildi.

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