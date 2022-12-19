Spor Gökyüzünde dünya şampiyonluğu 30 bin fitte kutladılar
FUTBOL FUTBOL

Gökyüzünde dünya şampiyonluğu: 30 bin fitte kutladılar

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul-Buenos Aires seferinde yolcular, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanan final maçını 30 bin fitte canlı izledi. Arjantin'in, rakibi Fransa'yı yenerek dünya şampiyonu olması uçakta coşkuyla kutlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
THYnin İstanbul-Buenos Aires seferinde Dünya Kupası sevinci
Arjantinli yolcular uçakta büyük sevinç yaşadı.

Arjantin ile Fransa, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın oynandığı sıralarda TK15 sefer koduyla havada olan İstanbul-Buenos Aires seferinde, Türk Hava Yolları uçak içi eğlence sistemleri ayrıcalığıyla final maçı heyecanı yaşandı.

Normal süresi 2-2 biten uzatmalara giden maçta beraberlik yine bozulmadı ve dünya şampiyonu seri penaltı atışlarıyla belli oldu.

Penaltı atışları sırasında Atlas Okyanusu üzerinde bulunan THY uçağında bulunan Arjantinli yolcular, dünya şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

ÖZET | Arjantin-Fransa
SPOR
ÖZET | Arjantin-Fransa

Uçakta Dünya Kupası’nı kazandıklarını öğrenen Arjantinliler
OYNAT 00:39
Uçakta Dünya Kupası’nı kazandıklarını öğrenen Arjantinliler
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ten, İspanya'nın Madrid şehrine giden uçaktaki Arjantinli yolculara, dünya kupasını kazandıklarını, pilot anons ile duyurdu: “Kaptanınız konuşuyor. Size Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazandığını açıklamaktan mutluluk duyuyorum” Anons sonrası Arjantinliler büyük sevinç yaşadı.


Sakatlıktan kurtulamıyor

Sakatlıktan kurtulamıyor

​Sevilla, Marcao'nun ameliyat olacağını açıkladı.
Karşı çıkanlar korkaktır

'Karşı çıkanlar korkaktır'

​Dünya Kupası iki yılda bir düzenlenebilir.
En gollü Dünya Kupası

En gollü
Dünya Kupası

Katar'daki turnuva birçok açıdan tarihe geçti.
Alacakları prim <br>belli oldu

Alacakları prim
belli oldu

​Arjantin Futbol Federasyonu'nun şampiyonlara dağıtacağı prim ortaya çıktı.
'Tarihin en iyisi'

'Tarihin en iyisi'

​Dünya basını Arjantin'i ve Messi'yi konuşuyor.
Bırakacak mı?

Bırakacak mı?

​Lionel Messi milli takım kararını açıkladı.
'Şampiyonluğa <br>birlikte yürüyeceğiz'

'Şampiyonluğa
birlikte yürüyeceğiz'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Fenerbahçe maçı açıklaması.
Talipleri artıyor

Talipleri artıyor

​Beşiktaş'ın Faslı yıldızı Romain Saiss transferin gözdesi oldu.
İtalya'da zirvede

İtalya'da zirvede

​Galatasaray'da sezon başı Pisa'ya kiralanan Morutan dillerde.
15 milyon €'yu <br>gözden çıkardılar

15 milyon €'yu
gözden çıkardılar

İspanyol devi Kerem Aktürkoğlu için kesenin ağzını açtı.
12 milyona <br>yükseldi

12 milyona
yükseldi

​Bakan Kasapoğlu lisanslı sporcu sayısını açıkladı.
Onay verdi

Onay verdi

Jorge Jesus istedi, yönetim transferi bitirdi.
'Kalitemize inanmamız gerekiyor'

'Kalitemize inanmamız gerekiyor'

​Ankaragücü'nde Marlon ve Tolga açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.