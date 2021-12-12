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Marcao ve Cicaldau'dan sevindirici haber

Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da Marcao ve Cicaldau kamp kadrosuna alındı.

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Haber Merkezi İHA
Marcao ve Cicaldaudan sevindirici haber
Galatasaray ligin 16. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak

Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Kamp kadrosunda yer alan Marcao’nun müsabakada forma giyip giymeyeceği ile ilgili karar Sivas’ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek. Korona virüs testi negatife dönen Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau da kafilede yer aldı.

Antrenmanda taktik çalışma yapıldı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Marcao ve Cicaldau'nun akibeti Sivas'ta belli olacak

Öte yandan hafif sakatlığı bulunan ve günü tedaviyle geçiren Marcao’nun müsabakada forma giyip giymeyeceği ile ilgili karar Sivas’ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek. Korona virüs testi negatife dönen Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau da kafilede yer aldı.
Galatasaray’ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne."
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