​Marcao ve Kerem Aktürkoğlu neden kavga etti?

Galatasaraylı futbolcular Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında çıkan kavga sonrasında herkes bu iki futbolcunun neden kavga ettiğini merak etti.

Mücadele içerisinde sert hamleleriyle bilinen ve takım arkadaşlarına sürekli uyarılarda bulunan Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na birkaç pozisyonda oyunuyla ilgili eleştiriler yaptı. Milli oyuncu bunun üzerine Marcao'ya 'sus' işareti yaptı. Brezilyalı futbolcu, bu hareketin ardından savunma bölgesinden koşarak geldi ve Kerem Aktürkoğlu'na önce kafasıyla fiziksel müdahalede bulundu sonrasında ise iki kez yumruk salladı.

Kerem Aktürkoğlu Fatih Terim'e ne söyledi?

Galatasaraylı genç yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu, Marcao ile yaşadığı gerginlik sonrasında oyundan alındı. Bu sırada Fatih Terim'in 'ne oldu?' sorusuna cevap veren Aktürkoğlu, 'sadece sus dedim' diyerek durumu anlatmaya çalıştı.

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MARCAO KEREM AKTÜRKOĞLU'NA YUMRUK ATTI / İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Marcao ve Halil Dervişoğlu arasında da gerginlik yaşanmıştı

Öte yandan Marcao, geçtiğimiz sezon Ümit Milli Takımı ile oynanan hazırlık maçında Halil Dervişoğlu ile tartışmıştı. Brezilyalı futbolcunun Halil'e tokat attığı iddia edilmiş sonrasında bu Galatasaray Kulübü tarafından yalanlanmıştı.

Marcao kadro dışı kalacak mı?

Futbolseverler, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrasında Brezilyalı futbolcunun kadro dışı kalması gerektiğini savunuyor. Konuyla ilgili yapılan anketlerde de Marcao'nun kadro dışı kalması yönündeki tercih ağır basıyor.

Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrası kadro dışı bırakılmalı mı? — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 16, 2021

SPOR Marcao ve Kerem Aktürkoğlu saha içerisinde kavga etti: "Kadro dışı bırakılmalı"