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Marcao ve Kerem Aktürkoğlu neden kavga etti?

Galatasaraylı futbolcular Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, Giresunspor maçında kavga etti. Yaşanan olay sonrasında futbolseverler, iki futbolcu arasında çıkan kavganın sebebini sorguladı. Peki Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında çıkan kavganın sebebi neydi? Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktıktan sonra Fatih Terim'e ne söyledi? Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında çıkan kavganın tüm detayları haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Marcao ve Kerem Aktürkoğlu neden kavga etti?
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Galatasaraylı futbolcular Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında çıkan kavga sonrasında herkes bu iki futbolcunun neden kavga ettiğini merak etti.

Mücadele içerisinde sert hamleleriyle bilinen ve takım arkadaşlarına sürekli uyarılarda bulunan Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na birkaç pozisyonda oyunuyla ilgili eleştiriler yaptı. Milli oyuncu bunun üzerine Marcao'ya 'sus' işareti yaptı. Brezilyalı futbolcu, bu hareketin ardından savunma bölgesinden koşarak geldi ve Kerem Aktürkoğlu'na önce kafasıyla fiziksel müdahalede bulundu sonrasında ise iki kez yumruk salladı.

Kerem Aktürkoğlu Fatih Terim'e ne söyledi?

Galatasaraylı genç yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu, Marcao ile yaşadığı gerginlik sonrasında oyundan alındı. Bu sırada Fatih Terim'in 'ne oldu?' sorusuna cevap veren Aktürkoğlu, 'sadece sus dedim' diyerek durumu anlatmaya çalıştı.

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Marcao ve Halil Dervişoğlu arasında da gerginlik yaşanmıştı

  • Öte yandan Marcao, geçtiğimiz sezon Ümit Milli Takımı ile oynanan hazırlık maçında Halil Dervişoğlu ile tartışmıştı. Brezilyalı futbolcunun Halil'e tokat attığı iddia edilmiş sonrasında bu Galatasaray Kulübü tarafından yalanlanmıştı.

Marcao kadro dışı kalacak mı?

  • Futbolseverler, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrasında Brezilyalı futbolcunun kadro dışı kalması gerektiğini savunuyor. Konuyla ilgili yapılan anketlerde de Marcao'nun kadro dışı kalması yönündeki tercih ağır basıyor.

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