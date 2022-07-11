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Marcao'nun transferinde gerçek rakam ortaya çıktı: 12+3 değilmiş!

Galatasaray, bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında Sevilla’ya sattığı Marcao’nun transferinde bonservis bedelinin 10 milyon euro, bonusların ise 5 milyon euro olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marcaonun transferinde gerçek rakam ortaya çıktı: 12+3 değilmiş!
Marcao, sarı-kırmızılı formayla 140 maça çıktı.

Sarı-kırmızılılar, Marcao'nun tutumu sebebiyle anlaşma masasında zarara uğradı.

13 milyon euro bonservis konusunda Sevilla ile anlaşmaya yaklaşan Aslan, Marcao’nun resti sonrasında 10 milyon euro bonservis bedeline razı oldu.

Transferin resmi olarak açıklanmasından bir gün önce yöneticilere rest çeken Marcao, ödenmemiş ücretlerini talep etti ve kulübü şikayet etmekle tehdit etti.

Brezilyalı oyuncunun tavrı sonrasında sarı-kırmızılı kulüp, Sevilla’nın şartlarını kabul etmek zorunda kaldı.

Üçte biri bonus

Marcao transferinden 10 milyon euro kazanan Aslan, sözleşmeye 5 milyon euro da bonus maddesi ekletti. Ancak bu maddelerin birçoğunun gerçekleşmesinin zor olduğu öğrenildi.

Sevilla ile yapılan anlaşmada Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve La Liga şampiyonluğu gibi bonus maddeleri bulunuyor.

La Liga’da 1946’dan beri şampiyonluğu bulunmayan Sevilla, Şampiyonlar Ligi’nde kupaya hiç uzanamadı. İspanyol ekibi, UEFA Avrupa Ligi kupasını ise 6 kez müzesine götürdü.

Galatasaray'ın Marcao'nun transferi için KAP'a yaptığı açıklama:

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