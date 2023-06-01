Marek Hamsik futbolu bırakıyor

Hamsik, "Trabzonspor benim son takımım olacak ve hafta sonu son iç saha maçına çıkacağım. Oynadığım bütün futbol kulüplerine bana bu şansı verdikleri için teşekkür ederim. Aileme ve yakın arkadaşlarıma her zaman yanımda oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Benim için harika yolculuktu, artık bu yolculuğun sonlarına doğru geliyorum" diye konuştu.