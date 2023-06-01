Marek Hamsik futbolu bırakıyor

Marek Hamsik
Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Marek Hamsik, emeklilik kararını açıkladı. Kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyen 35 yaşındaki yıldız, sezon sonu futbolu bırakacağını söyledi.
Hamsik, "Trabzonspor benim son takımım olacak ve hafta sonu son iç saha maçına çıkacağım. Oynadığım bütün futbol kulüplerine bana bu şansı verdikleri için teşekkür ederim. Aileme ve yakın arkadaşlarıma her zaman yanımda oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Benim için harika yolculuktu, artık bu yolculuğun sonlarına doğru geliyorum" diye konuştu.
Uzun yıllar Napoli forması giyen Marek Hamsik, ilk ve tek lig şampiyonluğunu geçen sezon Trabzonspor formasıyla yaşamıştı.