Spor Mario Balotelli golü attı sevinci ortalığı karıştırdı
FUTBOL FUTBOL

Mario Balotelli golü attı sevinci ortalığı karıştırdı

Beşiktaş-Adana Demirspor maçında konuk ekipte sonradan oyuna giren Mario Balotelli şık bir gole imza attı. İtalyan yıldız attığı golden sonra yaşadığı sevinçle ortalığı karıştırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mario Balotelli golü attı sevinci ortalığı karıştırdı
Mario Balotelli attığı golün ardından Beşiktaş yedek kulübesinin önünde bu sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada Mario Balotelli attığı golden sonra yaşadığı sevinçle gündem oldu.

İtalyan futbolcu attığı golden sonra rakip takım yedek kulübesine bakarak elleriyle kafasını gösterdi. Bu hareket sonrasında saha kenarında ufak çaplı gerginlik yaşandı.

Hakem Ali Palabıyık, Balotelli'ye bu hareketi sonrasında sarı kart gösterdi.

  • Hatırlanacağı üzere Mario Balotelli, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü. Teknik direktör Sergen Yalçın o süreçte Balotelli'nin transferine izin vermemişti.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Abone Ol Google News
37 milyon 845 bin TLlik vurgun

37 milyon 845 bin TL'lik vurgun

​Adana'da sahte çeklerle milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon.
Görenlerimest eden görüntü

Görenleri
mest eden görüntü

​Vatandaşlar cep telefonları ile kayda aldı.
Yedi araçbirbirine girdi

Yedi araç
birbirine girdi

​Ankara'da zincirleme trafik kazası.
New York'ta<br>led ekranlarda

New York'ta
led ekranlarda

​Cumhurbaşkanı'nın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı tanıtılıyor.
İttifaka can simidi

İttifaka can simidi

​Demirtaş, köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu'nun imdadına yetişti.
Milletin kökünü <br>kazıyacakmış

Milletin kökünü
kazıyacakmış

​CHP'li başkan Nazilere özendi.
Oruç Reis Mavi Vatan'a sokmadı

Oruç Reis Mavi Vatan'a sokmadı

'​Türk kıta sahanlığına giremezsin. Girersen müdahale edilecek.'
Kırk subay gözaltında

Kırk subay gözaltında

​Sudan'da bir tuhaf darbe girişimi.
Kavgaya AB de karıştı

Kavgaya AB de karıştı

​AUKUS krizi sonrası gerilim büyüyor.
Erdoğan BM'de <br>dünyaya seslendi

Erdoğan BM'de
dünyaya seslendi

'​Yeni göç dalgasına imkan ve tahammülümüz yok.'
Dünyanın en iyisi oluruz

Dünyanın en iyisi oluruz

​Teknofest ile teknoloji rüzgarı başladı.
Koronaya serbest geçiş

Koronaya serbest geçiş

HES kontrolü gevşemesin.

'Oğlum gelecek' <br>bahanesine kanmayın

'Oğlum gelecek'
bahanesine kanmayın

​Çocuğu oturmazsa üç yıl kiraya veremez.
Son tabliye yerleşti

Son tabliye yerleşti

​İki kıta bu sefer Çanakkale'de birleşti.
KOBİ'lere dijital asistan

KOBİ'lere dijital asistan

​Hem zaman hem maliyet tasarrufu sağlıyor.
Marmara'da sıcaklıklarda ani düşüş

Marmara'da sıcaklıklarda ani düşüş

Meteoroloji'den açıklama: 8 dereceye kadar azalacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.