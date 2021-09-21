Mario Balotelli golü attı sevinci ortalığı karıştırdı

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada Mario Balotelli attığı golden sonra yaşadığı sevinçle gündem oldu.
İtalyan futbolcu attığı golden sonra rakip takım yedek kulübesine bakarak elleriyle kafasını gösterdi. Bu hareket sonrasında saha kenarında ufak çaplı gerginlik yaşandı.
Hakem Ali Palabıyık, Balotelli'ye bu hareketi sonrasında sarı kart gösterdi.
- Hatırlanacağı üzere Mario Balotelli, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü. Teknik direktör Sergen Yalçın o süreçte Balotelli'nin transferine izin vermemişti.