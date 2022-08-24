Galatasaray Mauro Icardi için yeni bir görüşme yapacak Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Mauro Icardi için şartları zorlamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, Icardi'nin menajeri ve eşi Wanda Nara ile bir görüşme daha yapacak.

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