Galatasaray Mauro Icardi için yeni bir görüşme yapacak

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk’un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken Mauro Icardi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul'a gelmişti
İtalyan ve Fransız basını, oyuncunun menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara’nın perşembe günü Galatasaray ile görüşmek üzere İstanbul’a geldiğini yazmıştı.
- Yeni bir görüşme yapılacak
- İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray’ın bu hafta Wanda Nara ile ikinci kez görüşeceğini öne sürdü. Galatasaray, kiralık olarak kadrosuna katmak istediği oyuncunun yıllık ücretinin 3 milyon eurosunu karşılamaya hazır