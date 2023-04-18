Mauro Icardi neden oyundan çıktı?

Mauro Icardi
Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada Mauro Icardi devre arasında oyundan alındı. Arjantinli futbolcunun adalesinde ağrı hissettiği öğrenilirken teknik heyetin yıldız ismi riske etmemek için değiştirdiği aktarıldı.
Icardi, mücadelede Galatasaray'ın 2-1 öne geçtiği golü atmış ve takımının soyunma odasına önde girmesini sağlamıştı.
Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük, konuyla ilgili istihbaratını sosyal medya hesabından paylaştı;
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2 gün önce