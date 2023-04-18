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Spor

Mauro Icardi neden oyundan çıktı?

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Alanyaspor maçının ikinci yarısında oyuna devam edemedi. Devre arasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakan tecrübeli futbolcunun adalesinde ağrı olduğu ve kalan haftaların riske edilmemesi adına böyle bir karar alındığı belirtildi.

22:05 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Mauro Icardi

Mauro Icardi

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada Mauro Icardi devre arasında oyundan alındı. Arjantinli futbolcunun adalesinde ağrı hissettiği öğrenilirken teknik heyetin yıldız ismi riske etmemek için değiştirdiği aktarıldı.

Icardi, mücadelede Galatasaray'ın 2-1 öne geçtiği golü atmış ve takımının soyunma odasına önde girmesini sağlamıştı.

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük, konuyla ilgili istihbaratını sosyal medya hesabından paylaştı;



#Galatasaray
#Alanyaspor
#Mauro Icardi
2 gün önce
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