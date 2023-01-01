Mauro Icardi: "Şampiyonluğa kucak açacağız"

İlk yarı biraz zordu, şanslarımız vardı ancak değerlendiremedik. İkinci yarı farklı bir ortam vardı, golümü de kaydettiğim için çok mutluyum. Hep dediğim gibi, gollerimi atmam lazım. Hafta hafta bakarak ilerlememiz gerekiyor. Bu şekilde çalışmaya devam edersek sezon sonu istediğimiz şeye kucak açacağız "