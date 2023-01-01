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Spor

Mauro Icardi: "Şampiyonluğa kucak açacağız"

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray'ın ilk golünü atan Icardi yayıncı kuruluşa konuştu.

21:31 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İcardi 9 maçta 6 gol attı.

İcardi 9 maçta 6 gol attı.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray kendi evinde Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray'ın ilk golünü atan Icardi yayıncı kuruluşa konuştu.


''Şampiyonluğa kucak açacağız''

  • İlk yarı biraz zordu, şanslarımız vardı ancak değerlendiremedik. İkinci yarı farklı bir ortam vardı, golümü de kaydettiğim için çok mutluyum. Hep dediğim gibi, gollerimi atmam lazım. Hafta hafta bakarak ilerlememiz gerekiyor. Bu şekilde çalışmaya devam edersek sezon sonu istediğimiz şeye kucak açacağız "

''Taraftarımızla gurur duyuyorum''

  • "Rakipleri zor duruma düşüren bir taraftarımız var. Onlarla, Galatasaray taraftarlarıyla gerçekten gurur duyuyorum. Onların aşkına gollerle, galibiyetlerle yanıt vermek istiyoruz. Çok güzel bir ilişkimiz var "




#Galatasaray
#Antalyaspor
#İcardi
16 saat önce
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Mauro Icardi: "Şampiyonluğa kucak açacağız"
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