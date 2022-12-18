Dünya Kupası'nda Arjantin, yıllarca konuşulacak tarihe geçen, uzatmaları 3-3 tamamlanarak penaltılara giden finalde Fransa'yı 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Altın Ayakkabı Mbappe'nin
Turnuvada şampiyon Arjantin olurken, Altın Ayakkabı mücadelesi de tamamlandı. Maç öncesi Mbappe ve Messi 5 golle zirveyi paylaşan isimlerdi.
Fransız Mbappe yaptığı hattrick ile 8 gole ulaşarak Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. 23 yaşında 2. Dünya Kupası finaline çıkan süper star bu ödülü de evine götürdü.
- Messi de finalde attığı 2 golle 7 golle turnuvayı tamamladı.
Tarihe geçti
Mbappe ayrıca, finalde attığı 3 golle Dünya Kupası tarihinde 11 gole en erken ulaşan isim olarak da tarihe geçti.
Mbappe finalde hat-trick yapan üçüncü futbolcu oldu
Kylian Mbappe Arjantin ile oynanan finalde yaptığı hat-trick ile Dünya Kupası Finali'nde hat-trick yapan 3. futbolcu oldu.
İlk hat-trick Ademir'in
İkinci hat-trick Hurst'ün
- Kylian Mbappe de bu finalde Arjantin'e karşı yaptığı hat-trick ile tarihe geçen 3. isim oldu.