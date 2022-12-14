Bağcıklarını kopardılar yine de durduramadılar Fas Milli Takımı, Fransa ile oynanan karşılaşmada yıldız oyuncu Mbappe'nin etkinliğini kırabilmek için sert bir oyun tercih etti. Kendisine oynanan sert oyundan dolayı oldukça fazla sorun yaşayan Mbappe'nin 58. dakikada kramponunun bağcıkları koptu.

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