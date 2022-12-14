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Bağcıklarını kopardılar yine de durduramadılar

Fas Milli Takımı, Fransa ile oynanan karşılaşmada yıldız oyuncu Mbappe'nin etkinliğini kırabilmek için sert bir oyun tercih etti. Kendisine oynanan sert oyundan dolayı oldukça fazla sorun yaşayan Mbappe'nin 58. dakikada kramponunun bağcıkları koptu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mbappenin Fas Milli Takımı ile oynadığı maçta bağcıkları koptu
Mbappe, sert oyundan dolayı maç içerisinde zor anlar yaşadı.

Fransa'nın yıldız oyuncusu Mbappe, Fas ile oynanan karşılaşmada sıkıntılı anlar yaşadı.

Fas'ın sert oyunu sebebiyle birçok pozisyonda sorun yaşayan genç yıldızın 58. dakikada kramponlarının bağcığı koptu.

Mbappe, kendisine yapılan müdahalelerden şikayetçi olurken yeni kramponlarıyla oyuna devam etti.

Yıldız isim, takımının ikinci golünde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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