Mbaye Diagne'den St. Johnstone maçında dikkat çekici gol

St. Johnstone-Galatasaray maçında Mbaye Diagne dikkat çekici bir gole imza attı. Kerem Aktürkoğlu'nun savunma arkasına attığı topa iyi hareketlenen Senegalli forvet, rakip kalecinin bacak arasından attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Diagne golü attıktan sonra sevincini rakip tribünlerin önüne giderek yaşadı. St. Johnstone yedek kulübesinin Diagne'ye tepki göstermesinin ardından teknik direktör Fatih Terim rakip kulübeye uyarılarda bulundu.
İşte Diagne'nin St. Johnstone maçında attığı gol;
Ve Galatasaray Diagne'nin golüyle St Johnstone karşısında 1-0 öne geçiyor.#SJFCvGS @GalatasaraySK @ultrAslan pic.twitter.com/c73xhrpjmB
Ve Galatasaray Diagne'nin golüyle St Johnstone karşısında 1-0 öne geçiyor.#SJFCvGS @GalatasaraySK @ultrAslan pic.twitter.com/c73xhrpjmB— D-Smart Spor (@spor_smart) August 12, 2021
Mbaye Diagne kaç gol attı?
Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla yeni sezonda çıktığı iki maçta iki gol attı. Senegalli forvet geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında West Bromwich Albion'a kiralık olarak gönderilmişti.
- Diagne, Galatasaray formasıyla çıktığı 42 maçta 24 gole imza attı.