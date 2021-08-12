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Mbaye Diagne'den St. Johnstone maçında dikkat çekici gol

Galatasaray'ın Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne, St. Johnstone maçında attığı golle sosyal medyada gündem oldu. Mbaye Diagne'nin İskoçya deplasmanında attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mbaye Diagnenin attığı golü izle: Diagnenin St. Johnstone maçında attığı golü izle
Mbaye Diagne

St. Johnstone-Galatasaray maçında Mbaye Diagne dikkat çekici bir gole imza attı. Kerem Aktürkoğlu'nun savunma arkasına attığı topa iyi hareketlenen Senegalli forvet, rakip kalecinin bacak arasından attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Diagne golü attıktan sonra sevincini rakip tribünlerin önüne giderek yaşadı. St. Johnstone yedek kulübesinin Diagne'ye tepki göstermesinin ardından teknik direktör Fatih Terim rakip kulübeye uyarılarda bulundu.

İşte Diagne'nin St. Johnstone maçında attığı gol;

Mbaye Diagne kaç gol attı?

Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla yeni sezonda çıktığı iki maçta iki gol attı. Senegalli forvet geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında West Bromwich Albion'a kiralık olarak gönderilmişti.

  • Diagne, Galatasaray formasıyla çıktığı 42 maçta 24 gole imza attı.
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