Medipol Başakşehir-Wolfsberger: 1-0

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında evinde Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i İrfan Can Kahveci'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmadan dakikalar;

16'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Woflsberger atağında Niangbo pasını ceza sahası dışındaki Leitgeb'e çıkardı. Leitgeb'in sert ve yerden düzgün şutunu kaleci Mert son anda kornere çeldi.

27'nci dakikada Wolfsberger hızlı çıktı. Ritzmaier'ın ceza sahasından şutunda kaleci Mert Günok sağ üst köşeye uzanarak parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

31'inci dakikada Enzo Crivelli'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına doğru sokulan Gulbrandsen'in yerden şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

46'ncı dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Caiçara'nın ceza sahasına pasında penaltı noktasında topla buluşan İrfan Can'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

49'uncu dakikada Başakşehir hızlı çıktı. Azubuike'nin sağ kanada yolladığı topla ceza sahası içine giren Visca'nın sol ayağıyla uzak köşeye şutunu kaleci Kofler kurtardı.

78'inci dakikada Başakşehir golü buldu. Azubuike'nin sol kanada yolladığı uzun topla buluşan İrfan Can Kahveci, şık hareketlerle ceza sahasına girdi. İrfan'ın sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

88'inci dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Clichy pasını tekrar Visca'ya çıkardı. Visca'nın yerden vuruşunu Wolfsberger savunması son anda çizgiden çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir, mücadeleyi 1-0 kazandı.

Golden sonra asker selamı

Başakşehirli futbolcular golün sevincini asker selamıyla kutladı. İrfan Can Kahveci'nin 78'inci dakikada attığı golden sonra turuncu-lacivertli futbolcular köşe bayrağı kenarında buluşarak asker selamı ile golün sevincini yaşadı.

İrfan Can Kahveci'nin asker selamına Azubuike, Robinho ve Visca da eşlik etti. pic.twitter.com/ReS25MhJ7f — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 24, 2019

Okan Buruk, ilk Avrupa galibiyetini aldı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında sahasında karşılaştığı Wolfsberger’i 1-0 mağlup eden Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk bir ilki yaşadı. Teknik adam olarak Avrupa kupalarında bu sezon ilk kez mücadele eden Buruk, Wolfsberger maçıyla birlikte ilk kez Avrupa’da galibiyet sevinci yaşadı.

Okan Buruk’un öğrencileri bundan önce oynadığı 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi, 2 de Avrupa Ligi grup müsabakasında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etmişti.