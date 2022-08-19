Mehmet Altıparmak: "Şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor" Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, Süper Lig’de bu sezonun geçen sene gibi olmayacağını ifade ederek, şampiyonluk için favorisinin yine Trabzonspor olduğunu söyledi.

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