Mehmet Büyükekşi açıkladı: MHK'de yeni yapılanma

Mehmet Büyükekşi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Soru almayan Büyükekşi, iki gün sonra yazılı açıklama yapacaklarını söyledi.





Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"15 günde bir sizlerle buluşacağız"





"Şeffaf, adil yönetim anlayışımız var. Kronikleşmiş problemlerin üstesinden gelebilmek adına yoğun mesai içerisindeyiz. Lakin son zamanlarda ortak problemlerimize yönelik eleştirilerin dozu artıp, odağı değişince ve dedikodularla federasyonumuza yönelik olunca, toplumu başka yerlere sevk edecek vahim durumlar olduğunu görünce, bundan sonra her 15 günde bir sizlerle buluşacağız. Bunu bir başlama vuruşu olarak görün. Soru almayacağız. Gündemdeki soruları sonra sizlere yazılı olarak vereceğiz."





"MHK'de yeni bir yapılanma süreci başlatıyoruz"





"Hakem atamaları konusunda stratejik bir plan konusunda, devrim niteliğinde bir adım atacağız. Avrupa'da başta Almanya'da olmak üzere uygulaması olan, kulüplerimizin de sürecin parçası olduğu, MHK'de yeni bir yapılanma süreci başlatıyoruz. Devrim niteliğinde bir proje geliştirdik. Kulüplerimizle iş birliği içerisinde olarak, onların karar verme mekanizmasına dahil olmasını istiyoruz."





"Birlikte hareket etmeliyiz"





"Dedikodularla değil, kanıtlara göre konuşmamız gerekiyor. Bu ailenin fertleri olarak, güçlerimizi birleştirmeli ve birlikte hareket etmeliyiz."





"Ekim ayının en çok puan toplayan ülkesi olduk"





"A Milli Takımımız başarılı sonuçlar aldı ve EURO 2024'e gitmeyi garantiledi. Tarihimizde ilk defa gruptan lider çıkabiliriz. FIFA dünya sıralamasında 4 basamak yükselerek, 38. sırada çıktık. Son dönemdeki en iyi derecemiz. Ekim ayında en çok puan toplayan ülke Türkiye oldu. Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldik, hedef A Ligi'ne yükselmek. Ayrıca Dünya Kupası hasretimize son vermek istiyoruz. Vincenzo Montella'nın da son iki maçta büyük bir rolü oldu. Şu anda Madrid'de Arda Güler ve Çağlar Söyüncü ile görüşecek. Maçlarını takip edecek. Teknik direktörümüzün, oyuncularımızla bu derece yakın ve samimi olmasından memnuniyet duyuyoruz. Biliyorsunuz Montella, İstanbul'da ikamet edecek."





"Kadın Milli Takımı UEFA'da haber oldu"





"Kadın Milli Takım için gösterdiğimiz çabanın sonuçlarını alıyoruz. C Ligi'nde oynadıkları 4 maçı kazandılar. Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantilediler. Bu başarı, UEFA'da haber oldu. Elazığ'da başlayan seyirci rekoru, Çorum'da yeniden kırıldı. Türkiye, 2008'den bu yana Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği için büyük çaba harcandı."





"Tarihimizde ilk kez böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapacağız"





"EURO 2032 için ev sahipliği aldık, bu da bize nasip oldu. Tarihimizde ilk kez böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. Bunu 100. yılında başarmak ayrı bir moral kaynağı oldu."









Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 adaylık tanıtım videosu👇pic.twitter.com/Zpbob5Av11 — SPOR (@yenisafakspor) October 10, 2023



















