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Mehmet Büyükekşi: Anadolu'da maç yapmaya devam edeceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Diyarbakır'da ilk kez bir milli maç oynanacağını belirterek, "Anadolu'da maç yapmaya devam edeceğiz. Devletimizin yaptığı 40'tan fazla stadyum var. Hem oradaki vatandaşlarımıza milli maç tadını tattırmak hem de bu statlarımızı en güzel şekilde değerlendirmek için maç yapmayı düşünüyoruz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Mehmet Büyükekşi: Anadoluda maç yapmaya devam edeceğiz
Mehmet Büyükekşi

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Diyarbakır'da özel maçta İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, karşılaşma öncesinde Diyarbakır'a hareket etti.

Yolculuk öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Avrupa'nın en genç takımıyız"


Diyarbakır'da ilk kez bir milli maç oynanacağını hatırlatan Mehmet Büyükekşi, "Bu bir dostluk maçı, önemli olan Diyarbakır'da ilk kez milli maç oynanacak. Özellikle devletimizin orada yapmış olduğu Avrupa standartlarında yapılmış bir stadyum var. Milli takımımız, mart ayında Avrupa Şampiyonası Elemeleri grubundaki ilk maçını oynayacak. Genç ve yeni oyuncularımız var, bizim için çok önemli. Avrupa'nın en genç takımı. Bu takım, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için önemli bir mücadele gösterecektir. Milli takımımız hocalarımızla birlikte çalışmalarına devam edecek" ifadelerini kullandı.

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"Devletimizin yaptığı 40'tan fazla stadyum var"

Milli takım maçların Anadolu'da oynanması için bir çalışma başlattıklarını ifade eden Büyükekşi, "Hava durumu ve şehirlerin durumuna göre Anadolu'da maç yapmaya devam edeceğiz. Devletimizin yaptığı 40'tan fazla stadyum var. Hem oradaki vatandaşlarımıza milli maç tadını tattırmak hem de bu statlarımızı en güzel şekilde değerlendirmek için maç yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

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