Mehmet Büyükekşi: "Avrupa Şampiyonası’nda büyük başarılar hedefliyoruz"

Uçakta rahatsızlanan Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın kardeşi Emanuele Montella’nın durumuyla ilgili bilgi veren Büyükekşi, "Uçakta aniden tansiyonu düştü. Hemen doktorlarımız müdahale ettiler, serum verdiler. Biraz beklediler. Maalesef durumunda yeteri kadar iyileşme görmedikleri için Münih’e acil iniş yaptık. Münih’te önce ekipler uçağın içinde müdahalede bulundu. Bir süre bekledik. Daha sonra hastaneye götürdüler. Hamit Altıntop ve federasyonumuzun görevlendirmiş olduğu doktorlar beraber indiler. Orada bütün tahlilleri yapıldı. Bir risk görmediler. Hayati bir tehlike olmasın diye indirilmişti. Allah’a çok şükür her şey yolunda. Hocamız ve Emanuele Montella hastaneden çıktı. Orada biraz dinlendikten sonra Roma’ya geçecekler. Hamit Altıntop da bir sonraki uçakla doktorla birlikte Türkiye’ye gelecek. Güzel bir gecenin ardından sıkıntı oldu ama beklemek zorunda kaldık, havaalanı kapalıydı. Çok şükür sağ salim indik. Çok şükür bazı başarılara giderken, hiçbir şey kolay değil. Her türlü zorluk var. Bu da onlardan biri oldu. Her başarının arkasında takım çalışması var. Başkanıyla, yönetim kuruluyla, teknik ekibiyle, futbolcusuyla. Uçakta hepimiz önce üzüldük, korktuk. Çok şükür korkacak bir şey yok, her şey yolunda" diye konuştu.