Montella'nın ağabeyi rahatsızlandı A Milli Takım'ın uçağı Münih'e indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile 1-1 berabere kalarak Almanya’da düzenlenecek finallere grup lideri olarak katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı’nı telefonla arayarak tebrik etti.