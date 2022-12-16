Spor Mehmet Büyükekşi "Futbolun marka değerini arttırmamız gerekiyor"
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Mehmet Büyükekşi: "Futbolun marka değerini arttırmamız gerekiyor"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, katıldığı bir ekonomi seminerinde 6 aylık görev sürecinde neler yaptıklarını, altyapı projeleri, hakemler ve gelecek planları hakkında konuştu. Başkan Büyükekşi, "Premier Lig’in yayın geliri 5 milyar pound civarında. Diğer sponsorluklarla birlikte 6-7 milyar poundu buluyor. Bizim, sponsorluklarla birlikte 200 milyon doları geçmeyeceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı. Açıklamaların tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Mehmet Büyükekşi: Futbolun marka değerini arttırmamız gerekiyor
Mehmet Büyükekşi, Haziran 2022'de tek aday olarak girdiği Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık seçiminde 158 oyla başkan seçilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, katıldığı ekonomi programında 6 ayda yaşadıkları gelişmeleri anlattı ve Türkiye’de futbolun marka değerini arttırmaları gerektiğini söyledi.

"Spor pazarlaması olarak çok gerideyiz"

Daha sonra basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Başkan Büyükekşi, "Global spor pazarlaması adına maalesef dünyada değil de Avrupa’da bakacak olursak çok gerideyiz. Bizim bu konuda almamız gereken çok yol var. Baktığımızda bugün sadece Premier Lig’in naklen yayın geliri 5 milyar pound civarında. Diğer sponsorluklarla birlikte 6-7 milyar poundu buluyor. Bizim en yüksek rakam 120 milyon Dolar civarında naklen yayın geliri var. Sponsorluklarla birlikte 200 milyon Dolar’ı geçmeyeceğini düşünüyorum. Avrupa’da 6., dünyada 7. veya 8. diyebileceğimiz Süper Lig’in marka ve pazarlama değerinin bu olmadığını düşünüyorum. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Türkiye’deki futbolun marka değerini arttırmamız gerekiyor. Fair-play’e önem vermemiz gerekiyor. Fair-play’e önem verirsek, futbolumuzu güzelleştirirsek ve heyecan katarsak, fanatikliği, vandallığı ve holiganlığı bitirmemiz gerekiyor. Anadolu’da seyirci sayısında çok büyük sıkıntılar var. 3-4 bini geçmiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Sponsorlukla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bunu da profesyonelce yapmamız lazım. Önümüzdeki günlerde bunları hayata geçirdikçe sizlerle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi


"Almanya’da ülkemizi gururla temsil etmek istiyoruz"

2023 yılı hedefleri hakkında da konuşan Mehmet Büyükekşi, "2023 yılında mayıs ayında liglerimiz bitiyor. Milli takımımızın ilk maçı mart ayında Ermenistan ile, daha sonra Hırvatistan ile Bursa’da bir maç yapacağız. Futbolun marka değerinde bir tarafta takımlar, bir tarafta da milli takım son derece önemli. Birlikte pazarlamasını yapmamız gerekiyor. 2023 yılında hedefimiz, Avrupa Şampiyonası’na katılabilmek için mücadeleler sona erecek, orada ilk 2 takım arasına girip, Almanya’da ülkemizi gururla temsil etmek istiyoruz. Takımlarımızın da gerek Süper Lig’de gerek 1. Lig’de gerekse diğer liglerde başarılı olup, bundan sonraki çalışmalarda da özellikle altyapıya önem vermek istiyoruz. Çünkü akademi zorunluluğu getiriyoruz. Bu konuda bir çalışma içine girmelerini hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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