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Spor

Mehmet Büyükekşi hakem açıklaması: Atamaları algoritma ile yapacağız

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK'nin yaz seminerinde açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun çekişmeli ve heyecanlı geçeceğini vurgulayan Büyükekşi, hakem atamalarının geçen sezon kullandıkları algoritma ile aynı şekilde yapılacağını duyurdu.

12:00 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hakem atamaları algoritma ile yapılacak.

Hakem atamaları algoritma ile yapılacak.

Yeni sezon öncesi yapılan yaz hakem semineri Riva'da gerçekleşti.


MHK başkanı Ahmet İbanoğlu ve TFF başkanı Mehmet Büyükekşi; yeni sezon, hakemler, gözlemciler ve atamalar konusunda önemli açıklamalarda bulundu.


TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle:

"Yeni sezon çok çekişmeli ve heyecanlı geçecek. Tüm hakemlerimizin görev aldıkları maçlarda çok başarılı olacaklarına inanıyorum ve hakemlerimize güveniyorum. Biz büyük bir aileyiz ve her zaman birlik içinde olmalıyız. Tüm camia bireyleri her zaman sıkı sıkı birbirine hürmet etmeli"


"Yeni sezonda hakem atamaları yine algoritma ile yapılacak, VAR hakemleri de artık bu sistemle atanacak. Hakemlerimize güveniyorum yeni sezonda başarılı olacaklarına inanıyorum."


"Hakemler toplumda hak ettiği saygıyı görmüyor. Bunun değişmesi lazım."


MHK başkanı Ahmet İbanoğlu'nun açıklamaları:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında 10 yıl, 20 yıl sonrasının planlamalarını yaparak 10 yıl sonra Süper Lig'de görev yapacak hakemleri belirlemek için projelerimizle hızla yol almaktayız"


"Baskıların hedefinde olmamak için üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeliyiz"





#TFF
#Mehmet Büyükekşi
#Hakem
#MHK
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