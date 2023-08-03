Mehmet Büyükekşi hakem açıklaması: Atamaları algoritma ile yapacağız

"Yeni sezon çok çekişmeli ve heyecanlı geçecek. Tüm hakemlerimizin görev aldıkları maçlarda çok başarılı olacaklarına inanıyorum ve hakemlerimize güveniyorum. Biz büyük bir aileyiz ve her zaman birlik içinde olmalıyız. Tüm camia bireyleri her zaman sıkı sıkı birbirine hürmet etmeli"