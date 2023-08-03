Mehmet Büyükekşi hakem açıklaması: Atamaları algoritma ile yapacağız

Hakem atamaları algoritma ile yapılacak.
Yeni sezon öncesi yapılan yaz hakem semineri Riva'da gerçekleşti.
MHK başkanı Ahmet İbanoğlu ve TFF başkanı Mehmet Büyükekşi; yeni sezon, hakemler, gözlemciler ve atamalar konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
"Yeni sezon çok çekişmeli ve heyecanlı geçecek. Tüm hakemlerimizin görev aldıkları maçlarda çok başarılı olacaklarına inanıyorum ve hakemlerimize güveniyorum. Biz büyük bir aileyiz ve her zaman birlik içinde olmalıyız. Tüm camia bireyleri her zaman sıkı sıkı birbirine hürmet etmeli"
"Yeni sezonda hakem atamaları yine algoritma ile yapılacak, VAR hakemleri de artık bu sistemle atanacak. Hakemlerimize güveniyorum yeni sezonda başarılı olacaklarına inanıyorum."
"Hakemler toplumda hak ettiği saygıyı görmüyor. Bunun değişmesi lazım."
"Cumhuriyetimizin 100. yılında 10 yıl, 20 yıl sonrasının planlamalarını yaparak 10 yıl sonra Süper Lig'de görev yapacak hakemleri belirlemek için projelerimizle hızla yol almaktayız"
"Baskıların hedefinde olmamak için üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeliyiz"