Mehmet Büyükekşi: Hakemin etrafını saran futbolcular kart görecek

Dünya

Kiev’de elektrik kesintileri sürüyor

Son saldırı dalgası neticesinde iki gün boyunca Kiev’de yaşanan su temini ve ısıtma hizmetlerinin sağlanması sorunu büyük ölçüde giderilmesine rağmen elektrik kesintileri sürüyor. Havaların oldukça soğuduğu Kiev’de yaşayanlar, evlerinde elektrik kesintilerinin olduğu saatlerde kentin birçok noktasında faaliyet gösteren “Yenilmezlik Noktaları” olarak bilinen yardım merkezlerine akın ediyor.