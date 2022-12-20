Mehmet Büyükekşi: Hakemin etrafını saran futbolcular kart görecek

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Riva'da düzenlenen 6 aylık değerlendirme toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Acil sorunları çözüme ulaştırdık"
- "TFF yönetimi olarak özlenen futbol iklimini tesis etmek için güven, adalet, şeffaflık, eşitlik prensiplerini olmazsa olmaz kabul edip, futbolun tüm paydaşları ile iletişim içerisinde Türk futbolunun sorunlarını çözmek için derhal harekete geçtik. Görevimizin ilk günlerinde acil çözüm bekleyen askıda olan harcama limitleri, yayın ihalesi, yabancı sayısı konularını çözüme kavuşturduk. Yeni harcama limitlerini ilan ettik ve harcama limitlerinde talimatları değiştirdik."
"Seyirci yasağını kaldırdık"
- "Göreve geldikten sonra, 2022-2023 Futbol Sezonuyla birlikte Süper Lig’de deplasman seyircisi yasağını kaldırdık ve misafir tribün seyirci kapasitesinin %30'a kadar çıkartılması konusunda karar aldık. Uygulama diğer liglerde de hayata geçti."
"BAL'da da algoritma kullanılacak"
- "Temel kriterlerin içinde şehir bilgileri, aynı takıma atanma sayısı, hakem/takım ilişkisi, aynı takımın müsabakasını yönettiği tarihler gibi kriterler var. Performans kriterlerinde ise maç gözlemci, koşu, maç sayısı ve FIFA puanı gibi kriterler yer alıyor. İkinci devre itibarıyla 2. ve 3. Lig'deki hakem atamalarını da algoritma ile yapacağız. Mart ayından itibaren de Bölgesel Amatör Lig'de de algoritma kullanılmaya başlanacak."
"Final için hazırlıklar başladı"
- "Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda 10 Haziran 2023 tarihinde oynanacak olan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları başladı. UEFA yetkilileri, yapılan ziyaretlerde şu ana kadar yapılan hazırlıklardan duyulan memnuniyeti belirtti."
"Adaylık için UEFA'ya dosyamızı sunduk"
- "EURO 2028 ve EURO 2032’ye ev sahipliği yapmak için titizlikle hazırladığımız ön teklif dosyamızı UEFA’ya sunduk, şehirlerimizi de bildirdik. Umuyorum ve inanıyorum ki bu iki şampiyonadan birinin ev sahibi biz olacağız."
"Uzatma süreleri Süper Lig'de de artacak"
- "Sizlerle ligin ikinci yarısında hayata geçireceğimiz değişiklikleri paylaşmak istiyorum. Dünya Kupası’nda uygulanan topun oyunda kaldığı süre göz önüne alınarak normal süreye eklenecek uzatma dakikalarının uygulamasını Süper Lig’de uygulamaya koyuyoruz."
"Her türlü açıklamayı cezalandıracağız"
- "Basın yayın organlarında, sosyal medya aracılığıyla müsabakanın dürüstlüğüne ya da tarafsızlığına gölge düşürecek hiçbir şey istemiyoruz. Futbolu ve hakemlerimizi itibarsızlaştırma amacı güden her türlü açıklamayı cezalandıracağız."
"Kart görecekler"
- "Hakemlerimizin maç yönetirken teknik direktörlerin, oyuncuların toplu şekilde etrafını sararak itirazına/tehdidine maruz kalarak baskı altına alınmasına izin vermeyeceğiz. Hakem raporuna yazmadıysa, görüntüden ceza vereceğiz."
"VAR hakemi sayısı artacak"
- "VAR hakem sayımızı artırıyoruz. Avrupa’da VAR hakemliği yapan Abdülkadir Bitigen ve Mete Kalkavan’a VAR hakemliği görevi veriyoruz. Bu iki hakemimiz saha hakemliğine de devam edecek."
"Yabancı sayısı değişecek"
- "Yeni sezon öncesinde yabancı sayısıyla ilgili yeni bir karar almak durumundayız. Bütün paydaşlarımızla istişare ederek alacağız bu kararı. Kulüpler birliği de bu konuda geçtiğimiz haftalarda ilk çalıştayını yaptı. Değerlendirmelerini bize sunacaklar."
"Hakemlik için yeni kriterler gelecek"
- "Hakemlik için yeni kriterler getiriyoruz. Hakem atamalarında sözlü, yazılı, fiziksel kriterler koyacağız. 9 Aralık tarihinde MHK Yeni Talimatı’nda yapılan değişiklik ile İl Hakem Kurulu başkanları sınav sistemi ile seçilecek. Hakem eğitimini sürekli hale getirebilmek için TFF bünyesinde Hakem Akademisi kuracağız. Hakem eğitimi işini MHK'den TFF'nin idaresine alıyoruz. Akademi için İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversitesi ile iş birliği görüşmeleri yapıyoruz."
"Akademi zorunluluğu gelecek"
- "Altyapı Futbol Akademisi projesini hayata geçireceğiz. Gelecek sezon Süper Lig kulüplerine 2024-2025 sezonunda ise TFF 1. Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getireceğiz. Bu proje için hazırlıklara başladık."
"Yarı otomatik ofsayt sistemi"
- "Güneş enerjisi santrali kuracağız. Bütün kulüplerimize bir yazı gönderdik. Kulüplerimizden talepleri topladık, üzerinde çalışıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak dünya futbolundaki tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dünya Kupası’nda kullanılan yarı otomatik ofsayt sistemi ve çipli top teknolojisi de takip ettiğimiz teknolojiler."
"eSüper Lig kurulacak"
- "eSüper Lig’in kurulması için çok ciddi ve somut adımlar atıyoruz. Kulüplerimizin katılım onayı alındıktan sonra, ocak ayında ligin başlaması planlanıyor. Sponsorluk ve yayın hakları konularında ülkemizin önemli kuruluşları ile görüşmeler yapılıyor."