Mehmet Büyükekşi Süper Lig'in yayıncısını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulunda başkanlık seçimine tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, yenilikçi, şeffaf ve kurumsal bir federasyon için yola çıktığını söyledi.

Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleşen genel kurulda konuşma yapan Büyükekşi, Türk futbolunun güven ortamına ihtiyaç duyduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Rahmetli Hasan Doğan'ın yol arkadaşıydım, bu konuda hepimize önemli bir miras bıraktı. Size söz veriyorum, bu mirası en iyi şekilde temsil edeceğim. Ben bu yola güven, istikrar ve adalet prensibiyle çıkıyorum. Ortak arzumuz için hepinizi samimi desteğini talep ediyorum. Başarıya giden yolda böylece daha kısa sürede hedefe ulaşırız. Futbolu, dostluk kardeşlik ve sevginin ortak paydası olarak görüyoruz. "

"Yayın ihalesinde uzatma yoluna gitmek zorunda kaldık"





Türk sporunun gelişiminin altyapıdan ve amatörden başlayacağını vurgulayan Büyükekşi, "Hepimiz ana sorunların ne olduğunu biliyoruz. Sadece yayın ihalesiyle ilgili iki cümle söyleyeceğim. Bu sene Süper Lig yayın ihalesinde bir uzatma yoluna gitmek zorunda kaldık. Farklı bir formül için zamanımız maalesef yok. 1 sene sonrası için şimdiden hemen çalışmalara başlamak zorundayız. Bu defa bunu son dakikaya bırakmadan, daha hızlı çalışarak farklı çözümler üretmek için yola çıkacağız" dedi.

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Yeni çıkan Spor Kanunu'na da dikkati çeken Mehmet Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanun çıktı, yönetmelikler çıkmadı. Yönetmeliklerin çıkması konusunun da takipçisi olacağız. Kulüplerle istişare içinde olacağız. Denetim mekanizmalarını güçlendirip, şeffaf bir hale geleceğiz. Temel görevlerine odaklanan bir federasyon yapısına ulaşacağız. Mevzuatla ilgili güncellenmesine inandığım pek çok konu var, birisi deplasman yasağı. Şüphesiz bazı önlemler alma konusunda ortak noktadayız. Seyircilerimizi mutlaka tekrar statlara kazandırmamız gerekiyor. Bu yasağın kalkmasını çok fazla önemsiyoruz. Bilet fiyatlarındaki KDV'nin de yüzde 8 olması için görüşmeler yapacağız. Temsilcilik ve gözlemcilik yapısıyla ilgili de kulüplerden gelen talepler konusunda önemli farklılıklar yapacağız. Korsan yayın da hem kulüpler hem de naklen yayın yapanlar için önemli bir gündem maddesi. Görev yapan komitelerin aktifleşmesi için elimizden geleni yapacağız."

Kulüpleri borç sarmalındaki mali yapıdan kurtarmayı istediklerini dile getiren Büyükekşi, "Bazı tedbirler almamız gerekiyor. Yayın ihalesi gelirlerinden hepimiz şikayetçiyiz ama bu ürünün değerini artırmak elimizde. Süper Lig'in değerini artıramazsak dış pazarda da karlı bir ürün oluşturamayacağız. ABD'den sonra 140 ülkeyle en fazla dizi, film satan ikinci ülkeyiz. Neden maçlarımızı da satmayalım? Bunun için de çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Büyükekşi, "hakem performansı yapay zeka modelleri, yetenek geliştirmek ve Rezerv Lig'in hayata geçirilmesi" projelerini ise şöyle anlattı:

"Hakem olunca güven daha çok önem kazanıyor. Çok ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Hem mevcut hakemlerin gelişimi hem de yeni hakem gelişimi konusunda akademik çalışmalarımız olacak. Hakemlerin değil, futbolun kalitesinin konuşulduğu bir futbol camiası arzu ediyoruz. Hakem performansları bu yapay zeka üzerinden gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Fikstürlerin belirlenmesi ve sevkler konusunda da Kulüpler Birliği tarafından da görevlendirilen bir kişinin olacağı Lig Koordinasyon Kurulunu oluşturmayı planlıyoruz. Altyapıya da bilinçli şekilde yönelmemiz gerekiyor. Rezerv Lig taleplerine karşı olumluyum. Amacımız 2022-2023 sezonunda Rezerv Ligi hayata geçirmek. Bunun için hızlıca çalışmalar başlayacağız."

Futbolun marka değerinin artması gerektiğinin altını çizen TFF Başkan Adayı Ekşioğlu, "Bu konu o kadar önemli ki, yayın ihalesini geliri, küresel futbol ekonomisinde Türkiye'nin alacağı pay, dünyanın en iyi oyuncularının ligimize gelmesi, sponsorluk gelirlerinin artması, seyircinin ilgisinin artması buna bağlı. Bu yüzden bu konuya klasik değil, yepyeni bir bakış açısıyla bakacağız. TFF bundan böyle tüm paydaşlarıyla yenilikçi, şeffaf ve kurumsal olacaktır. Bunu başarabilmek için de ilklere imza atıyoruz. TFF'de bugüne kadar kadın yönetim kurulu üyesi olmamış, biz 2 kadın yöneticiyle yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Büyükekşi, desteklerden dolayı genel kurul üyelerine teşekkür ederek, "Gün, futbolu hak ettiği değerlere kavuşturma ve emek verme günü. Özellikle bana çok büyük bir destek verdiniz. Siz, beni güvenerek bu kürsüye çıkardınız, ben de size çok güveniyorum. Yapacak çok iş var. Biz olarak yapacağız. Marka değeri yüceltebilmek için birlikte çalışmalıyız" sözlerini tamamladı.

Mehmet Büyükekşi'nin konuşmasının ardından, genel kurulda başkanlık seçiminin oylamasına geçildi.