Mehmet Demirkol: Burak Yılmaz Türkiye'nin en iyisi

Trabzonspor'un milli futbolcusu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transfer iddiaları ile ilgili konuşan Mehmet Demirkol, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Demirkol tecrübeli futbolcunun Türkiye'nin en iyi santrforu olduğunu söyledi.

Fanatik'in internet yayınına konuşan Demirkol'ıun Burak Yılmaz'la ilgili yorumları şöyle;

"Futbol dışı sebeplerden karşı çıkılıyor"