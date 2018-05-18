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Mehmet Demirkol: Burak Yılmaz Türkiye'nin en iyisi

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, adı Beşiktaş'la anılan golcü oyuncu Burak Yılmaz'la ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol.

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol.

Trabzonspor'un milli futbolcusu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transfer iddiaları ile ilgili konuşan Mehmet Demirkol, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Demirkol tecrübeli futbolcunun Türkiye'nin en iyi santrforu olduğunu söyledi.

Fanatik'in internet yayınına konuşan Demirkol'ıun Burak Yılmaz'la ilgili yorumları şöyle;

"Futbol dışı sebeplerden karşı çıkılıyor"

  • "Burak Yılmaz Türkiye'nin en iyi santrforudur hiç tartışmam. Cenk (Tosun) orayı zorluyor ama ben Burak'ı önde görüyorum. Beşiktaş'ta Burak'a futbol dışı sebeplerden dolayı karşı çıkılıyor muhtemelen. Taraftarın istememesi analaşılabilir şeyler. 'Hırsız Burak' diye bağırıldı senelerce. Ama rakamlar ortada Burak Türkiye'nin en iyi santrforu."

32 yaşındaki Burak Yılmaz bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 25 maçta 23 gol atma başarısı gösterdi.
32 yaşındaki Burak Yılmaz bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 25 maçta 23 gol atma başarısı gösterdi.
İHA

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