Mehmet Özdilek: Tete devre arasında gidebilir

Mehmet Özdilek, Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçı TRT Spor'da değerlendirdi. Özdilek, sarı-kırmızılıların ilk golünde asisti yapan Tete'nin performansından övgü dolu sözlerle bahsetti.





Mehmet Özdilek'in Başakşehir-Galatasaray maçıyla ilgili yorumları şöyle:





"Galatasaray'da sol bek sorunu devam ediyor"





"Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'in denk geldiği haftalarda oynanan maçlarda rotasyonu iyi oturtmak lazım. Oyuncuların üstüne gidilmemesi için galibiyet şart. Galatasaray'ın geçen sezon devam eden sorunu hala devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sol bek sıkıntısı yaşayan Galatasaray bu sorunu hala çözebilmiş değil. Angelino ofansif olarak müthiş bir 3-5-2 sol kenar bekiydi ancak savunma zafiyetleri olan da bir isimdi. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son maçta performansı biraz gerideydi. Doğal olarak da yabancı kuralından dolayı bugün Kazımcan'ı sol bekte tercih etti."













"Tete'yi transfer döneminde tutmak zor"





"Galatasaray bugün tüm ataklarını sağ kanattan gerçekleştirdi. Tete çok iyi bir performans sergiledi. Ben Tete'yi devre arası transfer döneminde bile tutmanın zor olacağını düşünüyorum."









🅰️ Şampiyonlar Ligi'nin ardından Süper Lig'de de ilk asistine imza attı! 👌



𝗧𝗲𝘁𝗲̂ 👏 pic.twitter.com/kkXUpnSQCT — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 24, 2023





"Torreira orta sahayı tek başına ayakta tuttu"





"Torreira zaten yine müthiş oynadı. Yürekten oynayan bir oyuncu. Orta sahayı tek başına ayakta tutan hem ofansif olarak hem de defansif olarak harika bir oyuncu."













"Sanchez Galatasaray'a katkı sağlayacak"





"Davinson Sanchez hem diri bir oyuncu hem hava toplarında etkili bir oyuncu. Aklıyla oynayan ve bu sebeple Galatasaray'a katkı sağlayacak bir oyuncu. Hem hava topları kuvvetli hem çabuk bir oyuncu hem de soğukkanlı da bir isim."









ℹ️ Galatasaray formasıyla ilk resmi maçındaki performansı için övgü paylaşımıdır. 👇



𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗢𝗡! 💪 #İBFKvGS pic.twitter.com/TGiQRWYGW5 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 23, 2023















