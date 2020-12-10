UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Mehmet Topal iddialara isyan etti: İspatlasınlar futbolu bırakırım

Rumenlerle alakalı kötü söz söylediğine ilişkin iddialara cevap veren Medipol Başakşehir’in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, "Bu tamamen aşağılıkça, iğrenç bir saldırı. Kendi vatandaşlarının yaptığı aşağılık, iğrenç olayı, bize iftira atarak kapamaya çalışıyorlar. Sorsunlar bizim ülkemizde Rumen futbolculara, hocalara nasıl davrandığımızı. Ben hayatımda hiçbir zaman insanları ne cinsiyetiyle, ne ırkıyla, ne rengiyle, ne inançlarıyla hiçbir zaman yargılamam. Kesinlikle böyle aptalca şeyler söylemedim. Çıkartırlarsa yarın futbolu bırakırım" dedi.

Haber Merkezi İHA
Başakşehirli futbolcular, 4. hakemin Webo'ya yaptığı ırkçılığın ardından tarihi bir duruşa imza atarak, maçtan çekilmişti.

Başakşehirli futbolcular, 4. hakemin Webo'ya yaptığı ırkçılığın ardından tarihi bir duruşa imza atarak, maçtan çekilmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında deplasmanda Paris Saint Germain ile karşılaşan Medipol Başakşehir, sahadan 5-1 mağlup ayrıldı. Turuncu-lacivertliler adına maçın tek golünü atan Mehmet Topal, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

Kendileri için zor bir maç olduğunu söyleyen Topal, "Konsantrasyonumuz tamamen dağılmıştı. İğrenç bir olay yaşadık. Günümüzde maalesef cahil insanlar olduğu için, bazen bu tarz şeylerin önüne geçemiyorsunuz. İyi bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum ben. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Dün güzel bir duruş sergiledik. Bir mesaj gönderdik. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum duruşlarından dolayı" diye konuştu.

"Ben kesinlikle böyle aptalca şeyler söylemedim"

Kendine yönelik yapılan iddialara da cevap veren deneyimli futbolcu, "Bu tamamen aşağılıkça, iğrenç bir saldırı. Kendi vatandaşlarının yaptığı aşağılık, iğrenç olayı, bize iftira atarak kapamaya çalışıyorlar. Benim ağzımdan Rumenlerle ilgili kötü söz söylediğim iddia edilmiş. Sorsunlar bizim ülkemizde Rumen futbolculara, hocalara nasıl davrandığımızı. Başımızın üstünde nasıl taşıdığımızı. Onlar da gayet güzel bir şekilde açıklamalarını yaparlar. Ben hayatımda hiçbir zaman insanları ne cinsiyetiyle, ne ırkıyla, ne rengiyle, ne inançlarıyla hiçbir zaman yargılamam. Benim için kalbinin temiz olması yeterlidir. Ben kesinlikle böyle aptalca şeyler söylemedim. Çıkartırlarsa yarın futbolu bırakırım" şeklinde konuştu.

Mehmet Topal, PSG ağlarına takımının tek golünü kaydetti.
Mehmet Topal, PSG ağlarına takımının tek golünü kaydetti.

PSG-Başakşehir maçında tarihi görüntü
PSG-Başakşehir maçında tarihi görüntü

UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Paris Saint Germain ile Başakşehir, dün akşam karşı karşıya gelmişti.Maçın dördüncü hakemi Rumen Sebastian Coltescu’nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya yaptığı ırkçı söylem sebebiyle bugüne ertelenmişti.Bugün kaldığı yerden devam eden karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları ve hakem üçlüsü sahaya çıktığı sırada orta sahaya dizildi.Diz çöken oyuncular ve hakem ekibi, yumruklarını havaya kaldırarak ırkçı saldırıları protesto etti.👇pic.twitter.com/Qg7RgDzWM4&mdash; Goal en español (@Goal_en_espanol) December 9, 2020 ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏻#PSGIBFK pic.twitter.com/nRKPcx4KD9&mdash; Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 9, 2020 Efsane isimden Başakşehir'e ziyaret: Bütün futbolculara teşekkür etti

PSG-Başakşehir maçında çirkin ırkçılık
Yeni Şafak

PSG-Başakşehir maçında çirkin ırkçılık

PSG-Başakşehir maçında Pierre Webo'ya 'Irkçılık' yapıldı. Mücadelenin dördüncü hakeminin Webo'ya ırkçı ifadeler kullandığı belirtildi. UEFA delegesi olay yerinde!.

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