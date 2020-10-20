UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Mehmet Topal Şampiyonlar Ligi maçında Türk futbol tarihine geçti

Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Leipzig ile oynanan maçta ilginç bir istatistiğe imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Topal

Mehmet Topal

Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de şampiyonluk kazanarak Türkiye'de 3 farklı takımla şampiyon olan ilk futbolcu olarak tarihe adını yazdıran Mehmet Topal, Şampiyonlar Ligi'nde de bir rekor kırdı.

Daha önce Galatasaray ve İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren 34 yaşındaki futbolcu, bugün Medipol Başakşehir'in Leipzig ile oynadığı Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında da süre alarak 10 yıllık dilimler 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu oldu.

10 yıllık periyotlar 2000, 2010 ve 2020’li yıllarda Devler Ligi sahnesine çıkan tecrübeli futbolcu; 12 Eylül 2006'da Galatasaray formasıyla Bordeaux karşısında ilk Şampiyonlar Ligi maçını oynadı.

Mehmet Topal, Valencia formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına ise 14 Eylül 2010'da Bursaspor'a karşı çıktı.

  • Galatasaray formasıyla 2000'li yıllarda, Valencia formasıyla ise 2010'lu yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkma başarısı gösteren deneyimli futbolcu, RB Leipzig maçı ile birlikte de 2020'li yıllarda da Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkmayı başardı. Mehmet Topal, bunu başaran tarihteki ilk Türk futbolcu oldu.
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