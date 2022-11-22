Meksika Efsanesi Guillermo Ochoa dersine çalışmış!

Meksika'nın efsane isimlerinden Guillermo Ochoa, Dünya Kupası 2022'deki ilk maçında penaltı kurtardı.

Polonya'nın kazandığı penaltıda topun başına Lewandowski geçti. 37 yaşındaki kaleci Ochoa, Lewandowski'nin penaltısında son ana kadar beklerken yaptığı hamle ile yıldız futbolcuyu yanılttı ve doğru köşeye atladı.

Lewandowski önceki röportajlarında penaltı atışlarında kalecinin destek ayaklarına baktığını söylemişti. Ochoa, bunu bildiği için son ana kadar bekledi ve rakibi şutu atmadan önce sağa doğru kandırmaca bir hamlede bulundu. Bu sayede doğru yere atlayan tecrübeli kaleci penaltıda gole izin vermedi.