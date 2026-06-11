2026 Dünya Kupası A Grubu açılış maçında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 22.00’de oynanacak karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından yayınlanacak. İki ülke tarihlerinde 3. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Meksika - Güney Afrika maç kadrosu belli oldu mu? İşte muhtemel 11’ler…
2026 FIFA Dünya Kupası’nda bekleyiş sona erdi. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyon, bu akşam oynanacak Meksika - Güney Afrika mücadelesiyle başlayacak. Meksika - Güney Afrika maç kadrosu ve muhtemel 11'ler haberimizde.
MEKSİKA - GÜNEY AFRİKA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11'LER
MEKSİKA
1 Jose Raul Rangel Aguilar
2 Jorge Sanchez
3 Cesar Montes
5 Johan Vasquez
6 Erik Lira
8 Alvaro Fernandez
23 Jesus Gallardo
25 Roberto Alvarado
26 Brian Gutierrez
9 Raul Jimenez
16 Julian Quinones
GÜNEY AFRİKA
22 Ricardo Goss
2 Tholo Matuludi
18 Samukelo Kabini
21 Ime Okon
24 Olwethu Makhanya
5 Thalente Mbatha
8 Tshepang Moremi
11 Themba Zwane
13 Sphephelo Sithole
9 Lyle Foster
25 Kamogelo Sebelebele
Saat 22.00’de başlayacak
A Grubu’nun ilk maçında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Mücadele, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. İki takım, daha önce 2010 Dünya Kupası’nın açılış maçında karşılaşmış ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Bu kez gözler, turnuvaya galibiyetle başlamak isteyen iki ekibin mücadelesinde olacak.
Hangi kanalda yayınlanacak?
Meksika - Güney Afrika karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Dünya Kupası maçları boyunca karşılaşmalar TRT 1, TRT Spor ve Tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.