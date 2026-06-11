2026 FIFA Dünya Kupası’nda bekleyiş sona erdi. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyon, bu akşam oynanacak Meksika - Güney Afrika mücadelesiyle başlayacak. Meksika - Güney Afrika maç kadrosu ve muhtemel 11'ler haberimizde.

A Grubu’nun ilk maçında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Mücadele, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. İki takım, daha önce 2010 Dünya Kupası’nın açılış maçında karşılaşmış ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Bu kez gözler, turnuvaya galibiyetle başlamak isteyen iki ekibin mücadelesinde olacak.