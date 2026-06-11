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Meksika - Güney Afrika Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Meksika - Güney Afrika Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

07:5911/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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Meksika - Güney Afrika maç kadrosu
Meksika - Güney Afrika maç kadrosu

2026 Dünya Kupası A Grubu açılış maçında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 22.00’de oynanacak karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından yayınlanacak. İki ülke tarihlerinde 3. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Meksika - Güney Afrika maç kadrosu belli oldu mu? İşte muhtemel 11’ler…

2026 FIFA Dünya Kupası’nda bekleyiş sona erdi. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyon, bu akşam oynanacak Meksika - Güney Afrika mücadelesiyle başlayacak. Meksika - Güney Afrika maç kadrosu ve muhtemel 11'ler haberimizde.

MEKSİKA - GÜNEY AFRİKA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

MEKSİKA

1 Jose Raul Rangel Aguilar

2 Jorge Sanchez

3 Cesar Montes

5 Johan Vasquez

6 Erik Lira

8 Alvaro Fernandez

23 Jesus Gallardo

25 Roberto Alvarado

26 Brian Gutierrez

9 Raul Jimenez

16 Julian Quinones

GÜNEY AFRİKA

22 Ricardo Goss

2 Tholo Matuludi

18 Samukelo Kabini

21 Ime Okon

24 Olwethu Makhanya

5 Thalente Mbatha

8 Tshepang Moremi

11 Themba Zwane

13 Sphephelo Sithole

9 Lyle Foster

25 Kamogelo Sebelebele

Saat 22.00’de başlayacak

A Grubu’nun ilk maçında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Mücadele, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. İki takım, daha önce 2010 Dünya Kupası’nın açılış maçında karşılaşmış ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Bu kez gözler, turnuvaya galibiyetle başlamak isteyen iki ekibin mücadelesinde olacak.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Meksika - Güney Afrika karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Dünya Kupası maçları boyunca karşılaşmalar TRT 1, TRT Spor ve Tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.

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