Spor Melo Galatasaraya geri dönecek mi? Resmi açıklama geldi
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Melo Galatasaray'a geri dönecek mi? Resmi açıklama geldi

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Felipe Melo ile ilgili bir transfer çalışmalarının olmadığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Melo Galatasaraya geri dönecek mi? Resmi açıklama geldi
Sarı-kırmızılı formayla 154 maça çıkmış ve 18 gol, 12 asist kaydetmişti.

Rezan Epözdemir, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ön libero bölgesi için çalışmaların olduğunu belirten Epözdemir, takımın eski yıldızı Felip Melo'nun gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Rezan Epözdemir'in transferle ilgili açıklaması şöyle;

  • "Devre arasında varsa eksiklerimizi, bütçemiz ve hocamızın talepleri doğrultusunda gidereceğiz. 6 numara sıkça konuşuluyor. Bu konuda çalışmalarımız olacak ama Felipe Melo ile ilgili bir çalışmamız yok. Başka pozisyonlar için de ihtiyaçlarımız doğrultusunda girişimlerde bulunacağız."
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