Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Beni anladın mı?

Fenerbahçe elenince sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı 1-0 mağlup etse de ilk maçı 2-0 kaybettiği için çeyrek finale çıkamadı.
Brezilya'da Fluminense forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe'nin Avrupa'ya veda ettiği maçın ardından sarı-lacivertlileri kızdıran bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından video yayınlayan Melo, "Avrupa'da sadece Galatasaray şampiyon oldu. Beni anladın mı? Sadece Galatasaray! En büyük Cim Bom" ifadelerini kullandı.
Melo'nun bu paylaşımı sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti.