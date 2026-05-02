Mendes’in Osimhen’e yaptığı hareket penaltı mı? İşte eski hakemin flaş yorumu…

20:33 2/05/2026, Cumartesi
Bu pozisyonda Osimhen penaltı bekledi.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmada 1-1'lik eşitlik var. Maçın 19. dakikasında Mendes ile Osimhen ikili mücadeleye girdi. Osimhen yerde kalarak penaltı bekledi. Hakem Reşat Coşkunses devam kararı verdi. Peki, Mendes’in Osimhen’e yaptığı hareket penaltı mı? İşte eski hakemlerin yorumları…

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor, sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Mücadelede skor 1-1 eşitlikle devam ederken, ilk yarıda yaşanan bir pozisyon tartışmalara neden oldu. Karşılaşmanın 19. dakikasında Victor Osimhen ile Mendes arasında yaşanan ikili mücadelede Osimhen yerde kaldı ve penaltı itirazında bulundu. Ancak maçın hakemi Reşat Coşkunses, devam kararı verdi.

Pozisyonun ardından Galatasaray cephesi penaltı beklerken, hakemin “devam” kararı kısa sürede futbol kamuoyunda tartışma konusu oldu. Mücadelenin gidişatını etkileyen bu an, karşılaşmanın en çok konuşulan pozisyonları arasına girdi.

Mendes’in Osimhen’e yaptığı hareket penaltı mı?

İşte eski hakemlerin yorumları;

Deniz Ateş Bitnel:
'Osimhen ‘nin penaltı beklediği pozisyonda top ayakla oynama mesafesinde, tehlikeli oynayan biri varsa o da Osimhen .!!
Pozisyonda penaltı olmaz …!'
