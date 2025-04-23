Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Menemen FK işi sıkı tutacak

Menemen FK işi sıkı tutacak

16:4223/04/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Menemen FK işi sıkı tutacak
Menemen FK işi sıkı tutacak

2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Bucaspor 1928'i 2-0 yenip Play-Off oynamayı bitime 2 maç kala garantileyen Menemen Futbol Kulübü, işini sıkı tutacak.

Kalan 2 maçta Karacabey Belediyespor (D) ve Beyoğlu Yeni Çarşı takımlarıyla oynayacak sarı-lacivertliler normal sezonu tamamlayıp 1'inci Lig için mücadele edecek. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Zaman zaman kazanamama serileri yakalasak da sezon içinde takım olarak hedefimize ulaştık. Ancak işimiz henüz bitmedi. Zorlu bir periyot bizi bekliyor. Çok daha fazla çalışacağız ve her maça final niteliğinde hazırlanacağız" dedi. Menemen FK, 61 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

#Menemen FK
#Bucaspor
#2. Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Üniversiteler yarın tatil mi? 24-25 Nisan'da üniversiteler tatil oldu mu?